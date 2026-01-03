Venezuela: Filas para cargar combustible y comprar alimentos tras el operativo de Estados Unidos

Caracas vive horas de fuerte incertidumbre luego del operativo militar de Estados Unidos que derivó en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro. En ese contexto, durante la noche miles de personas salieron de sus casas para abastecerse de combustible y alimentos ante el temor de un escenario prolongado de inestabilidad.

Filas para cargar combustible y comprar alimentos en Caracas tras el operativo de Estados Unidos

Imágenes registradas por TN muestran extensas filas en estaciones de servicio, supermercados y comercios de cercanía, donde los ciudadanos intentaron asegurarse provisiones básicas. La postal se repitió en distintos puntos de la capital venezolana, con una demanda inusual de nafta y productos esenciales.

La periodista Carolina Amoroso, que se encuentra viajando hacia Venezuela, explicó que el movimiento responde al miedo de la población a eventuales restricciones o a la necesidad de trasladarse a zonas aledañas a Caracas. “La gente comenzó a abastecerse ante la posibilidad de tener que desplazarse fuera de la capital”, señaló.

En paralelo, otros videos difundidos este sábado muestran calles prácticamente desiertas en distintos barrios, reflejo de un clima generalizado de temor y expectativa frente a los acontecimientos políticos y militares.

Durante la tarde, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su gobierno asumirá la conducción de Venezuela hasta que se concrete “una transición ordenada”. “Vamos a dirigirlo adecuadamente y asegurarnos de que el pueblo de Venezuela esté cuidado”, afirmó el mandatario, al tiempo que indicó que habrá presencia de tropas estadounidenses en el territorio. “Estamos listos para volver, si es necesario”, advirtió.

Trump sostuvo que “no podemos permitir que se salgan con la suya” y aseguró que ya se está organizando un esquema de gobierno para el país caribeño. “Venezuela tiene muchas personas malas que no deben estar liderando”, remarcó. Consultado sobre el tiempo que demandará esta etapa, explicó que espera que sea breve, aunque reconoció la complejidad del proceso: “Hay que reconstruir toda la infraestructura. Queremos una región más segura, sin enemigos y con países estables”.