Trump dijo que Estados Unidos gobernará Venezuela tras la detención de Maduro 

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, consideró que la detención del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, se trató de un “ataque espectacular que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial”, y aclaró que su país gobernará hasta que se produzca una transición «apropiada».

Estados Unidos gobernará Venezuela: qué pasará con Delcy Rodríguez

Trump ofreció una conferencia de prensa desde la Casa Blanca, donde advirtió: “Nos quedaremos en Venezuela lo que sea necesario». En este sentido, el mandatario aseguró que el “dominio” de Estados Unidos en el hemisferio sur es fundamental”, al tiempo que resaltó: “Maduro y su esposa serán juzgados por sus crímenes”.

“La capacidad militar venezolana quedó inutilizable”, señaló Trump, quien confirmó que “el dictador Maduro no está más en Venezuela” y será juzgado en Nueva York. Además, indicó que ahora “Estados Unidos es una nación más segura y orgullosa”.

“Estamos listos para un segundo ataque”, anticipó el magnate, quien indicó que Estados Unidos “va a reconstruir la industria petrolera con inversiones en millones de dólares”.

Sin embargo, reconoció que “este ataque pudo haber salido mal”, pero se mostró convencido y orgulloso tras la detención del dictador que ocupó el lugar de Hugo Chávez, fallecido en 2013.

Es indefinido aún quién está al mando de Venezuela. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, brindó este sábado un discurso desde la sede de la Vicepresidencia en Caracas, en el que reafirmó el respaldo al presidente Nicolás Maduro y lanzó duras críticas contra la comunidad internacional y los sectores opositores a los que acusó de promover una “agresión” contra el país.

Rodríguez sostuvo que “la comunidad internacional ha mostrado su apoyo a Venezuela” y remarcó que el país no cederá ante presiones externas: “Si hay algo que este pueblo tiene en claro es que jamás volveremos a ser esclavos”.

Trump sobre el petróleo de Venezuela

Trump dijo que Estados Unidos tomaría el control de las enormes reservas de petróleo de Venezuela y reclutaría a empresas estadounidenses para invertir miles de millones de dólares en la reconstrucción de la devastada industria del país. Especificó que los militares estadounidenses “tendrían presencia en Venezuela en lo que respecta al petróleo”.

«Petroleras de EE.UU. ingresarán a Venezuela», consignó Trump y aseguró que el gobierno norteamericano “va a cuidar al pueblo”.