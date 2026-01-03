El mundo habla de lo que sucede en Venezuela. Este sábado el gobierno de Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a la Primera Dama, Cilia Flores. Horas más tarde, cerca de las 16:30 en Argentina, habló la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien manifestó su total apoyo a Maduro.

Delcy Rodríguez habló en Venezuela: “Hay un solo presidente de este país y es Nicolás Maduro”

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, brindó este sábado un discurso desde la sede de la Vicepresidencia en Caracas, en el que reafirmó el respaldo al presidente Nicolás Maduro y lanzó duras críticas contra la comunidad internacional y los sectores opositores a los que acusó de promover una “agresión” contra el país.

Rodríguez, considerada la colaboradora más cercana de Maduro y una de las figuras más influyentes del chavismo a nivel regional, habló cerca de las 16:30 (hora argentina) en una alocución transmitida a nivel nacional e internacional. En su mensaje, destacó la movilización popular y llamó a la calma frente al escenario de tensión política.

“En las calles de Venezuela hay un pueblo que se ha activado”, afirmó la vicepresidenta, al tiempo que sostuvo que “la comunidad internacional ha mostrado su apoyo a Venezuela”. En ese marco, remarcó que el país no cederá ante presiones externas: “Si hay algo que este pueblo tiene en claro es que jamás volveremos a ser esclavos”.

Durante su discurso, Rodríguez convocó a la ciudadanía a mantener la tranquilidad y la unidad. “Llamamos al pueblo a mantenerse en calma para afrontar juntos la defensa de nuestra soberanía e independencia nacional”, expresó, y denunció que las acciones contra el país constituyen “una barbarie que violenta y configura delitos de lesa humanidad”.

La vicepresidenta apuntó especialmente contra los bloqueos y sanciones internacionales. “Que ningún bloqueo intente torcer al pueblo venezolano”, advirtió, y aseguró que “los extremistas que han promovido esta agresión armada, la historia y la justicia los harán pagar”.

Uno de los pasajes más contundentes de su intervención fue cuando ratificó el liderazgo político del país: “Hay un solo presidente de este país y es Nicolás Maduro”, afirmó, en un mensaje directo hacia la oposición y los gobiernos que cuestionan la legitimidad del mandatario.

Rodríguez también subrayó la defensa de los recursos naturales y el modelo político del chavismo. “Estamos listos para defender a Venezuela, nuestros recursos naturales que deben ser para el desarrollo nacional”, señaló, y agregó que “en unión nacional, el pueblo venezolano encontrará el camino en paz y tranquilidad”.

Finalmente, apeló a un discurso regional e histórico al invocar la figura de Simón Bolívar y convocar a la unidad latinoamericana. “Vamos cabalgando con nuestro padre libertador y llamamos a los pueblos de la Patria Grande a estar en unión, porque lo que hoy le hicieron a Venezuela se lo pueden hacer a cualquier país”, concluyó.

Quién es Delcy Rodríguez: herencia y ascenso al poder

Según consigna una crónica del diario El Mundo, Delcy Rodríguez pertenece a una familia de larga tradición en la izquierda en Venezuela. Es hija de Jorge Antonio Rodríguez, fundador de la Liga Socialista, cuya figura es reivindicada frecuentemente por el presidente Maduro.

Abogada de profesión, Delcy Rodríguez ocupó diversos cargos durante el gobierno de Chávez, pero su salto a la primera línea ocurrió bajo la administración de Maduro. Tras dirigir el Ministerio de Comunicación, en 2014 fue designada canciller, cargo que ha combinado con la vicepresidencia política y su rol en las Mesas de Diálogo.

Delcy Rodríguez es actualmente ministra de Hidrocarburos y vicepresidenta ejecutiva de Venezuela. En el pasado, al frente de la política exterior venezolana, Rodríguez ha tenido la misión de sostener la influencia internacional del país en un contexto de crisis económica y pérdida de aliados.

Su gestión se caracteriza por un estilo directo y confrontativo, alejado de los protocolos tradicionales de la diplomacia. Entre sus intervenciones más recordadas se encuentran los cruces con figuras de organismos internacionales y mandatarios regionales: