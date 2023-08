Video: mirá este imponente iceberg que apareció en la isla de Terranova y sorprendió a los turistas

«Alley», ese fue el nombre con el que los turistas bautizaron al gigante iceberg que apareció en la costa de la isla de Terranova, en Canadá. El pasado fin de semana la comunidad entera -y las redes sociales- quedaron impactados por la sorpresiva aparición del gran bloque de hielo.

Canadá es un país que suele caracterizarse por sus increíbles fenómenos naturales, los cuales parecen salir de una película. Pero el video viral de «Alley» moviéndose libremente por el Océano Atlántico es de por sí sorprendente.

Según un grupo de científicos que habló con la CNN, su existencia puede deberse al descenso de las temperaturas provocadas por el calentamiento global.

Sin embargo, para los residentes este suceso es más habitual de lo que suele pensarse. Ver los icebergs en Canadá es una de las actividades más espectaculares y favoritas de los habitantes. Para dimensionar la situación se dice que el mar que rodea la isla contiene cerca de 40.000 ejemplares.

