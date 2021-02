Municipales de Allen realizan un paro por aumento salarial

Los empleados municipales de Allen están realizando un paro en reclamo de un aumento salarial del 60%. Desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que llevan adelante la medida, comunicaron que es por tiempo indeterminado.

“El sindicato no ha llegado a ningún acuerdo con el ejecutivo. Estamos pidiendo un 60% de aumento para los trabajadores, también que no sea en tantas cuotas, pero la intendenta no escuchó ninguno de los requerimientos”, expresó Carolina Suárez, secretaria de la seccional de Allen.

La referente señaló que el Municipio ofreció un “30% anual en cuatro cuotas y la última sería en octubre”.Explicó que para sentarse a negociar esperan una oferta mayor al 46,7% que recibieron el año pasado.

“La medida es por tiempo indefinido a la espera de una propuesta superadora de parte de la intendenta, que tenga en cuenta los puntos que pedimos”, dijo.

Los trabajadores están protestando en el Corralón Municipal y Suárez contó que el acatamiento es de un 80%.

“Han venido compañeros de Tránsito y Administración, ni no hay una respuesta vamos a endurecer las medidas, no habrá servicio de recolección”, expresó.