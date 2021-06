Municipales protestaron en Allen por el pago del aguinaldo y vacunas covid

Los empleados municipales nucleados en el gremio de ATE protestaron en el edificio de la comuna por el pago del aguinaldo. Con bombos ingresaron a las oficinas cerca de las 10 para reclamar a la intendenta Liliana Martín que se abone este mes.

“Todos los gobiernos con los problemas que tuvieron abonaron entre el 20 y el 22. No negamos la ley, pero tenemos un derecho adquirido. Si ella contrata planta política y no tiene plata para pagar después a los trabajos, debería tenerlo previsto”, expresó Carolina Suárez, secretaria de la seccional de ATE.

Por su parte desde el municipio informaron la semana pasada que “el aguinaldo correspondiente al primer semestre 2021 será depositado el día jueves 8/7, luego de que el 1° de julio hayamos cumplido con el pago del haber mensual del mes de junio del corriente año. Valoramos la labor de nuestros empleados y renovamos mes a mes nuestro compromiso de hacer Juntos la ciudad que queremos”.

Esta respuesta ha generado mucho malestar entre los trabajadores.

Otro reclamo que hicieron fue el de vacunas contra el covid para el personal municipal. “La intendenta no gestionó ni una sola vacuna, no anotó a ningún trabajador a través de Desarrollo Humano. No puso vehículos a disposición para que los vecinos se puedan vacunar”, expresó la gremialista.

Señaló que hace falta cubrir un porcentaje importante como los “recolectores de residuos que no ingresan por su edad en el cronograma del gobierno”.

“Alrededor de 100 compañeros fueron vacunados de un total de casi 400”, detalló.