Se reúne la mesa política: el Gobierno ajusta detalles para blindar a Manuel Adorni y empujar la reforma electoral

Tras la reprogramación del pasado viernes, la mesa política del Gobierno nacional se dará cita hoy a las 14 en la Casa Rosada. El encuentro tiene como objetivo unificar posiciones en un frente legislativo que se anticipa hostil, con el foco puesto en la reforma electoral, el conflicto por el financiamiento universitario y la inminente exposición de Manuel Adorni ante el Congreso.

Se reúne la mesa política: la encrucijada de las PASO y la «Ley de Ficha Limpia»

El oficialismo busca avanzar con el proyecto de reforma electoral enviado por el presidente Javier Milei, que contempla la eliminación de las PASO, la implementación de la «Ficha Limpia» y modificaciones en el financiamiento partidario. Sin embargo, en los pasillos de Balcarce 50 reconocen que el camino no será sencillo: bloques aliados como el PRO y la UCR ya han manifestado reparos respecto a la quita de las primarias.

Ante la dificultad de alcanzar la mayoría absoluta requerida, en las filas de La Libertad Avanza (LLA) no descartan una estrategia alternativa: repetir la suspensión de las PASO por un año, tal como ocurrió en el ciclo electoral de 2025.

Conflictos por presupuesto: Universidades y Discapacidad

Otro de los ejes de la reunión será la respuesta oficial ante los reveses judiciales por la reforma universitaria y la ley de discapacidad. El Gobierno se ha negado sistemáticamente a aplicar los incrementos presupuestarios aprobados el año pasado alegando falta de fondos, pero la Justicia ha rechazado estos planteos.

Para intentar frenar la obligación de ampliar las partidas, el Ejecutivo apeló ante la Corte Suprema y presentó proyectos propios que modifican el impacto fiscal de dichas normas. “O conseguís la ley que transforme la ley vigente o tenés que cumplir”, admitieron fuentes gubernamentales sobre la encrucijada técnica en la que se encuentran.

El debut de Manuel Adorni en el Congreso bajo la lupa judicial

El miércoles 29 de abril marcará el primer informe de gestión de Manuel Adorni ante la Cámara de Diputados. La presentación llega en un clima de alta tensión, ya que el Jefe de Gabinete es objeto de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito liderada por el fiscal Gerardo Pollicita.

Adorni deberá responder un pliego de 2.100 preguntas, de las cuales 66 están dirigidas específicamente a la causa sobre su patrimonio. La estrategia de defensa ha sido coordinada por el asesor Santiago Caputo y contempla un contraataque mediático y político: el oficialismo buscará blindar al funcionario poniendo el foco en las declaraciones juradas de legisladores opositores. En un gesto de máximo respaldo, el propio Javier Milei confirmó que estará presente en uno de los palcos durante la exposición.

Con información de TN.