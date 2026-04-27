Intentó matar a otro joven de un disparo en Cipolletti y la Justicia le dictó cuatro meses de preventiva

La Justicia imputó a un joven por un intento de homicidio a tiros en Cipolletti.

Un joven fue imputado en Cipolletti por haberle disparado a otro en el barrio 1200 Viviendas y provocarle una grave herida en la zona abdominal. La jueza de Garantías dispuso que permanezca con prisión preventiva durante cuatro meses mientras avanza la investigación.

La audiencia se realizó durante el fin de semana en el Foro Penal de la ciudad, donde la fiscal de turno le atribuyó el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en concurso ideal con portación ilegal de arma de fuego.

Cómo ocurrió el ataque

De acuerdo con la acusación fiscal, el hecho ocurrió el viernes pasado cerca de las 14:30 en un domicilio de calle Manuel Estrada al 1800, casi esquina Antonio Turrin.

Según se expuso en la audiencia, el acusado llegó en un Volkswagen junto a otras dos personas. Luego descendió del vehículo, preguntó por la víctima y comenzó una discusión.

La fiscal sostuvo que el imputado, “con la clara intención de atentar contra la vida”, extrajo un arma y disparó a menos de un metro de distancia antes de escapar del lugar.

La lesión y la decisión judicial

El herido sufrió una lesión de arma de fuego con ingreso en la cadera izquierda, sin salida del proyectil, además de una fractura en el fémur izquierdo, según el informe médico incorporado al expediente.

Durante la audiencia, la defensa no discutió la mecánica del hecho, aunque planteó que la calificación legal debía encuadrarse como lesiones graves.

Sin embargo, la jueza tuvo por formulados los cargos en los términos presentados por la fiscalía y resolvió la prisión preventiva por cuatro meses al considerar que existen riesgos de entorpecimiento de la investigación y eventual fuga.