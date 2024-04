Ajuste vial en Cipolletti: tasa, fotomultas y estacionamiento medido

El intendente de Cipolletti Rodrigo Buteler recurrió a los mismos mecanismos de recaudación que su colega de Neuquén Mariano Gaido y puso el foco sobre los conductores y conductoras de la ciudad. En las últimas semanas envió una batería de proyectos al Concejo Deliberante que se aprobó entre gallos y medianoche, con apenas una semana de tratamiento.



El argumento fue muy claro por parte de la presidente del organismo Karina Álvarez en la sesión del miércoles pasado cuando aseguró que el rápido tratamiento respondía a una “emergencia real” en la falta de recursos para afrontar la quita de subsidio al transporte público que es el trasfondo de la tasa vial.



Pero no fue el único, también se aprobó el incremento del estacionamiento medido y las fotomultas. Buteler “copió” casi a medidas los proyectos de la tasa vial y las fotomultas, tanto que una concejala (Ana María Napoli) de la oposición dijo en esa sesión que el proyecto llegó con una mención a Neuquén, en lugar de Cipolletti.



En la primera sesión genuina del flamante Poder Legislativo, la emergencia vial fue la actriz estelar en una sesión cargada de polémicas, gritos y discusiones ante un grupo de ciudadanos que presenció el acto oficial para manifestar su descontento, especialmente con por esa ley. Se trata de un impuesto a los combustibles del 4,5% en las estaciones de servicio de la localidad que irán a un fondo compensador para amortiguar la baja del subsidio al transporte público que ordenó en febrero el presidente Javier Milei.

Estacionamiento Medido





En la misma sesión también vio luz verde la iniciativa para remarcar el cuadro tarifario del Estacionamiento Medido que está a cargo de la empresa provincial Altec. La hora, que actualmente está en 175 pesos, pasará a costar 250. La zona fraccionada abarca la zona céntrica de la ciudad que va de Fernández Oro a Alem y de Mengelle a Libertad.



Según la normativa la segunda hora costará $300 y la tercera $370. El aumento ronda entre el 35 y 42%, dependiendo de la cantidad de horas que el vehículo esté estacionado. La ordenanza prevé un aumento en la ocupación del uso del espacio público a los frentistas residentes en el sector donde rige el estacionamiento medido: pasará de 7,400 a 10,400 pesos.



El municipio también decidió modificar la forma del incremento que se hace semestralmente. y “a dedo”. Aseguran que ese mecanismo resultó “deficiente en la práctica” y por eso se ajustará por IPC, dos veces por año.

Fotomulta

El proyecto de las fotomultas también tiene muchas similitudes con el de Neuquén capital: se trata de cámaras que servirán para sancionar a conductores que crucen un semáforo en rojo y/0 que no respeten la senda peatonal: no habrá en principio multas por superar la velocidad permitida. La iniciativa se generó en la gestión pasada y se preveía la implementación para unos 50 semáforos de la localidad. El primer tramo incluirá 10, pero todavía no está definido en qué zonas.



Por eso, en la última sesión se avanzó con una modificación en el Código de Faltas que permite sancionar de forma virtual, sin la presencia “in situ” de un inspector de tránsito como ocurre actualmente.



“En el marco del reordenamiento del espacio público que está llevando a cabo el Poder Ejecutivo mediante la ejecución de diferentes acciones de sus dependencias, es un objetivo de la presente una mejora en la gestión del tránsito urbano. A tal fin resulta necesario dotar a las áreas competentes, encargadas de la fiscalización y del procedimiento administrativo de juzgamiento y sanción de las faltas, de las herramientas adecuadas a tal fin, previendo la incorporación de nuevas tecnologías”, sostiene el argumento de la ley.



A diferencia del resto de las normativas que tratan sobre un incremento o un impuesto directo, en este caso se trata de una multa por una infracción de tránsito que con el actual estatuto de faltas no es posible sancionar.



Todas estas medidas se pondrán en vigencia cuando sean publicadas en el Boletín Oficial, seguramente en el transcurso de los primeros días hábiles tras el feriado largo que finaliza hoy.