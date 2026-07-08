El Concejo Deliberante de Allen votó la suspensión preventiva del intendente Marcelo Román

La sesión que se está realizando en el Concejo Deliberante de Allen.

El Concejo Deliberante de Allen aprobó este miércoles la suspensión preventiva del intendente Marcelo Román. El proyecto de ordenanza obtuvo seis votos a favor y tres en contra, y tendrá aplicación inmediata hasta que exista una resolución definitiva en la causa judicial.

La iniciativa se fundamenta en el artículo 109 de la Carta Orgánica Municipal, que faculta al cuerpo legislativo a resolver la suspensión preventiva de un funcionario cuando enfrenta un proceso penal.

Acompañaron la iniciativa Fabián Figueroa (UCR Auténtica), Guillermo Pennesi (JSRN), Marta Crespo (Nos Une Río Negro), María Aburto (JSRN-MPP), Gustavo Addamo (JSRN) y Agustina Sánchez (JSRN). En rechazo de la suspensión preventiva votaron los concejales de la UCR Analía Martínez, Antonio Sepúlveda y Valeria Bezic.

Román fue imputado formalmente semanas atrás en una causa penal por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y peculado. En el mismo expediente también está acusado el empresario local de medios, Sebastián Ocampo.

Marcelo Román, intendente de Allen. (Foto: Archivo)

El dictamen del asesor Legal del Concejo Deliberante previo al proyecto sostiene que la medida tiene un carácter «meramente preventivo e higiénico en términos institucionales», con el objetivo de resguardar el desarrollo de la investigación.

Además, aclara que la decisión «de ninguna manera vulnera la presunción de inocencia de la que goza el señor intendente municipal», ya que no constituye una sanción sino una medida preventiva mientras avanza el proceso judicial.

El proyecto aprobado por mayoría dispone «la suspensión preventiva y precautoria en sus funciones» de Marcelo Román «hasta que recaiga sentencia definitiva» en la causa penal en la que se le formularon cargos.

Mientras dure la suspensión, el presidente del Concejo Deliberante, Fabián Figueroa asumirá provisoriamente el cargo Ejecutivo, con las atribuciones previstas en la Carta Orgánica Municipal.

El texto también establece que la norma será de «ejecución y aplicación inmediata» una vez notificada al Poder Ejecutivo, para evitar la paralización del funcionamiento administrativo y de los servicios municipales.