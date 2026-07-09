Caputo busca US$ 2.300 millones con nuevas privatizaciones para pagar deuda

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó los detalles del programa financiero oficial diseñado para el período 2026-2027. La estrategia del Palacio de Hacienda contempla la privatización de empresas públicas con el objetivo de captar flujos por más de US$ 2.000 millones hasta el cierre del mandato de Javier Milei.

A través de esta vía, el Gobierno nacional busca generar fuentes de ingresos alternativas que le permitan afrontar los compromisos financieros en moneda extranjera. Según el esquema oficial presentado por el Palacio de Hacienda, se prevé recaudar US$ 800 millones durante lo que resta de este año y otros US$ 1.500 millones para el transcurso de 2027.

Qué empresas privatiza el Gobierno: los casos de AySA y las centrales térmicas

De acuerdo con las estimaciones oficiales de la cartera económica, las operaciones de venta ya registran distintos niveles de avance administrativo. El proceso de desprendimiento de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) es el que se encuentra en la fase más avanzada.

«Las privatizaciones, alguna ya se ha materializado, como el caso de Transener, tenemos alguna otra que probablemente se va a materializar este año, como es el caso de AySA», ratificó Caputo. En paralelo, las centrales termoeléctricas General San Martín y Manuel Belgrano se posicionan como las siguientes firmas en el pliego oficial.

El titular de Economía aclaró que, si bien presupuestaron el ingreso de estas plantas térmicas de forma conservadora para el próximo año, existe la firme expectativa de concretarlas antes del cierre de este ejercicio. Todos los dólares correspondientes a estas transferencias ingresarán de forma directa a las cuentas que el Tesoro posee en el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Licitación de AySA: cuándo es la apertura de sobres técnicos y económicos

Fuentes oficiales vinculadas a la operación confirmaron que el proceso de licitación pública de AySA se dividirá de manera estricta en dos instancias administrativas. El cronograma formal estipula que el próximo 27 de agosto se procederá a realizar la apertura de los sobres técnicos.

En esta primera etapa, los oferentes interesados deberán acreditar su capacidad financiera y experiencia comprobada en el sector de saneamiento. Aquellas corporaciones que logren cumplir con las exigencias del pliego técnico quedarán habilitadas para participar de la segunda fase, fijada para mediados de septiembre, donde se evaluarán las ofertas económicas.

La documentación técnica y monetaria debe ser presentada en simultáneo por las empresas de forma previa a la apertura del primer sobre. Los informes del área económica prevén que el cobro definitivo de las adjudicaciones se concrete a mediados de octubre, procediendo de inmediato a la firma de los contratos de transferencia.

Vencimientos de deuda: los dólares que busca Caputo para el BCRA

Respecto a la privatización de las termoeléctricas General San Martín y Manuel Belgrano, los equipos técnicos se encuentran actualmente abocados a la preparación de los documentos base para el lanzamiento de las licitaciones en los próximos meses. Cualquier pedido de prórroga por parte de los oferentes podría prolongar los plazos administrativos y demorar la llegada de las divisas.

El hecho de que los fondos de AySA ingresen recién hacia el mes de octubre expone la alta dependencia que mantendrá la gestión de Caputo sobre otros mecanismos de financiamiento alternativos. Las obligaciones financieras y vencimientos en moneda extranjera que debe afrontar el Tesoro nacional alcanzan la cifra de US$ 19.200 millones para este año.