Jorge Sobisch presentó una reforma de la Carta Orgánica del MPN y dijo que peleará por la gobernación en 2027

El exgobernador Jorge Omar Sobisch sacudió el tablero político del Movimiento Popular Neuquino (MPN). A través de una misiva formal dirigida al presidente de la Convención Provincial, Jorge Lara, el referente histórico no solo confirmó que la Línea Blanca competirá con candidatos propios en los comicios de 2027, sino que exigió una profunda modificación de la normativa partidaria para garantizar reglas de juego equitativas.

Un proyecto de sustitución integral

Con fecha del 29 de septiembre de 2026, Sobisch formalizó la presentación de un proyecto de nueva Carta Orgánica partidaria que reemplaza por completo el texto vigente. Lejos de proponer modificaciones estéticas o artículos aislados, la iniciativa plantea un ordenamiento jurídico interno estructurado sobre cuarenta reformas concretas destinadas a oxigenar la vida institucional del partido provincial.

Entre los ejes medulares del texto sobresalen la reducción al 1% de los avales necesarios para competir, la implementación del sistema D’Hondt para asegurar la representación proporcional, la participación efectiva de las minorías y la creación de una Junta Electoral independiente.

Asimismo, el proyecto pone el acento en la transparencia, el acceso equitativo a los recursos partidarios, el derecho al disenso y la consolidación de las líneas internas.

Para fundamentar la propuesta, el exmandatario recordó que la iniciativa recupera antecedentes históricos impulsados por distintos sectores a lo largo de los años, incluyendo proyectos presentados previamente por el actual gobernador Rolando Figueroa (en 2018 y 2023) y por el propio Jorge Lara en 2009.

Rumbo a 2027 y un ultimátum sobre los plazos

El núcleo político de la presentación radica en la ratificación de las aspiraciones electorales de la Línea Blanca, sector que confirmó su decisión de disputar cargos públicos electivos en las próximas elecciones provinciales bajo la histórica reserva del color Blanco.

Para que dicha competencia interna se desarrolle en un pie de igualdad, Sobisch exigió que el cronograma partidario contemple un plazo mínimo de 180 días. En esa línea, advirtió que ajustar los tiempos perjudicaría objetivamente a los postulantes opositores y beneficiaría indebidamente a «quienes ya cuentan con el aparato oficial desplegado».

Con este movimiento, el histórico dirigente marca el pulso de la discusión interna en el MPN, anticipando una pulseada clave de cara al reacomodamiento político provincial con la mira puesta firmemente en 2027.