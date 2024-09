Avanza el gasoducto que llevará el servicio hacia el sur de Cutral Co y Plaza Huincul

La ejecución del ducto y la planta reguladora que llevará el servicio de gas natural hacia el sur de los ejidos de Cutral Co y Plaza Huincul está en pleno proceso de avance. Se trata de una costosa obra, presupuestada en los 2 mil millones de pesos, que desembolsaron los municipios a través del Ente Autárquico Intermunicipal El Mangrullo. Permitirá llevar el servicio a los nuevos loteos y a las zonas semirrurales.

En pasado 17 de abril, los intendencias de Cutral Co y Huincul firmaron un acuerdo para ejecutar esta obra de manera conjunta. Esto permitirá garantizar el abastecimiento del gas natural a las nuevas familias que se radicarán al sur de ambos ejidos, por un lado. Por el otro, llegar con el servicio hasta los barrios semirrurales que incorporó Cutral Co como Monte Hermoso, Filli Dei Sur, Colonia 2 de Abril.

Hoy, los dos intendentes Ramón Rioseco de Cutral Co y Claudio Larraza de Plaza Huincul junto a los funcionarios de los gabinetes concretaron la recorrida por los trabajos. La obra se emplaza por la calle Eguinoa hacia el sur. En este sector se encuentran los barrios Pueblo Nuevo y Unión, donde existe el mayor crecimiento de viviendas para Cutral Co. En Huincul es Altos del Sur.

La empresa que ganó la licitación ejecutó ya la estación reguladora situada en Favaloro y Eguinoa. Se instalaron caños de seis pulgadas que permitirán conectarse a la otra estación reguladora que está ubicada al lado del puente sobre la calle Eguinoa, según indicó el secretario de Obras Públicas, Henry Torrico.

«Tenemos buena colaboración de los vecinos. No se dejará la zanja al descubierto. Se hace el zanjeo a primera hora, después la presentación del caño, la soldadura y se vuelve a enterrar», describió el funcionario. Se estima que la ejecución diaria es de 60 a 70 metros.

Gasoducto sur ampliación (Foto gentileza)

Garantizarán la provisión del servicio

El intendente Rioseco dijo que: «Esto dotará de mayor potencia de gas a las dos localidades, tanto en Plaza Huincul como en Cutral Co, que nos permite seguir expandiéndonos y hacer las obras secundarias que son de toda la ciudad», dijo.

Es una obra integral que avanza en tiempo y forma. El plazo previsto en la licitación fue de 270 días corridos. «Es un gasoducto que tiene un costo extraordinario que tenemos la financiación resuelta con el intendente Larraza. Somos ciudades hermanas y compartimos obras. Tenemos que seguir creciendo en forma armónica», apuntó.

Su vecino huinculense, Larraza especificó que la obra significa avanzar en la dotación de servicios esenciales para el sur de la ciudad, donde se espera crecer. Para el caso de Huincul, también habrá soterramiento de la instalación eléctrica.

Con la ampliación de esta obra se alcanzarán los 3 mil metros cúbicos de gas. A esta obra se le suma las redes secundarias que permitirán luego la conexión al troncal y a los domicilios. En el caso de Monte Hermoso se empezó hace unos meses atrás.