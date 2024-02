Bariloche limita el boleto escolar gratuito y elimina el beneficio a los universitarios

El intendente de Bariloche Walter Cortés decidió poner fin al amplio régimen de gratuidad en el uso del transporte público para los estudiantes de todos los niveles que rigió en esta ciudad durante más de una década y fijó restricciones que dejan afuera a los terciarios y universitarios, y al resto les fija una fuerte limitación en el número de viajes subsidiados.

Mediante una resolución firmada en la mañana de hoy, el intendente estableció que el 100% de gratuidad alcanzará ahora “a todos los estudiantes de los niveles obligatorios primario y secundario públicos que cuenten hasta los 18 años inclusive y que estén cursando de manera presencial”. Es decir que deja afuera a la educación superior.

En otro artículo ratifica que la tarifa para los alumnos de primarios y secundarios privados será del 33,3% sobre la tarifa vigente, como ya rige desde 2018, por decisión de la gestión anterior.

Pero el recorte no termina allí. El artículo que describe el “funcionamiento” del beneficio aclara que los estudiantes primarios y secundarios podrán usar un límite de “dos pasajes diarios de lunes a viernes, haciendo un total de 10 pasajes diarios y 40 mensuales”.

Ese cupo representa un recorte importante respecto de lo legislado hasta hoy, que garantizaba 84 boletos gratuitos por mes para los estudiantes que concurren a escuelas e institutos de jornada simple y 120 boletos para los que acrediten cursar en jornada extendida o contraturnos.

El nuevo régimen también inaugura un límite de edad, que no existía en la reglamentación anterior, y solo garantiza los viajes sin cargo en transporte público para estudiantes que tengan hasta 18 años. De ese modo, quedan excluidos no solo los que cursan carreras terciarias y universitarias, sino los que concurren a primarias o secundarias de adultos.

Otra diferencia es que la resolución de Cortés habla de una gratuidad que regirá “de lunes a viernes”, mientras que la resolución firmada por el exintendente Gennuso en abril de 2018 solo dejaba afuera a “los días feriados o no hábiles”. Esto último había surgido de un reclamo de estudiantes que cursan educación física o talleres los sábados. Ahora esos días tendrán que pagar el boleto.

Lo resuelto por Cortés incluye una aparente contradicción, ya que señala que el artículo 4 inciso C señala que la gratuidad “en el caso de los estudiantes universitarios y terciarios y que cuenten con hasta 18 años (es decir ingresantes y no mucho más) regirá a partir del inicio del calendario administrativo”. Pero más arriba esas categorías habían quedado excluidas.

Durante varios años Bariloche tuvo un régimen de boleto estudiantil gratuito que estuvo entre los más generosos del país. El intendente Walter Cortés ya había señalado días atrás en RÍO NEGRO RADIO, ante la aguda crisis que enfrenta el transporte, que el sistema tiene demasiados pasajeros que viajan gratis y con descuentos y adelantó su voluntad de revisar esos beneficios.

“Todos vamos a tener que poner un poquito” dijo, y habló no solo de los estudiantes sino de los jubilados, discapacitados y empleados municipales. Según Cortés, el 60% de los usuarios de colectivos no pagan la tarifa plena. En este caso no cuantificó cuál será la inyección económica que significará para la empresa Mi Bus la nueva obligación de pagar boleto que pesará sobre una parte de los usuarios que concurren a estudiar.

En su resolución Cortés fundamentó la medida en el aporte millonario que realiza el municipio mes a mes para subsidiar el combustible empleado por la empresa Mi Bus para cubrir los recorridos. También hace referencia a “la falta de actualización de los subsidios nacional y provincial, la elevada inflación” y el aumento de costos del combustibles y autopartes.

Reconoció que “es responsabilidad del estado facilitar los mecanismos para garantizar el traslado de los niveles educativos obligatorios”, es decir primarios y secundarios. Pero advirtió que mantener sin revisión los parámetros de gratuidad “pone en serio riesgo la continuidad del servicio de transporte urbano”.