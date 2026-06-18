Inauguraron la obra pluvial del barrio de Neuquén que se inundaba por un mal cálculo de ingeniería

La municipalidad de Neuquén inauguró este miércoles la obra pluvial de El Trébol, un proyecto que según se informó resolverá «de manera definitiva los históricos problemas de anegamiento» que afectaban a ese sector de la ciudad.

Los trabajos demandaron una inversión de 500 millones de pesos y fueron afrontados con recursos propios, aseguró el Ejecutivo al difundir la noticia en un comunicado.

Del acto de inauguración participaron el subsecretario de Planificación y Elaboración de Proyectos, Pablo Vega, y el subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, además de representantes vecinales convocados por la comuna.

Los funcionarios destacaron el impacto que tendrá la obra, que incluye la instalación de una estación de bombeo y de un sistema de drenaje diseñado específicamente para mitigar el impacto de las precipitaciones en esa zona del oeste capitalino.

Vega recordó los problemas de anegamiento en el barrio y detalló que algunos sectores habían quedado con una cota en niveles muy bajos, especialmente luego del entubamiento del canal Necochea y las obras de pavimentación.

«Todas estas obras que pasan debajo del nivel de asfalto, que muchas veces no vemos, son tan importantes y más en un sector fue muy mal planificado», dijo por su parte Haspert.

El titular del área de Limpieza Urbana aseguró que esta planta de bombea significará «un cambio radical» para las familias de la zona y las propias cuadrillas operativas, que hasta ahora debían brindar asistencia inmediata durante la madrugada en cada alerta meteorológica.

Sostuvo que «por una mala planificación de cuando se entregó este loteo» algunas manzanas habían quedado entre 80 centímetros o más de un metro por debajo del nivel de la calle Necochea, lo que generaba «una pileta con problemas muy importantes los días de lluvia».

De acuerdo al municipio, el equipamiento colocado en el lugar se activará de manera sincronizada para que las cuadrillas municipales logren evacuar los niveles de agua en plazos muy breves cada vez que se registren tormentas.

Tras las obras pluviales, las cloacas

En esta zona de la capital también comenzó a ejecutarse la red cloacal, adelantó Vega. Los trabajos demandarán cerca de 5 meses adicionales para alcanzar el 100% de los servicios de infraestructura para El Trébol.

La obra inaugurada hoy incluye un sistema que recolecta las aguas de escorrentía a través de la calle Estévez hacia su intersección con la calle El Trébol, en el punto más bajo del cuadrante.

La infraestructura montada bajo el suelo comprende cordones cuneta, nuevos sumideros y la instalación de cañerías que conducen los líquidos pluviales hacia una cámara de bombeo automatizada construida sobre la vereda sur de la calle El Trébol.

Desde el Ejecutivo precisaron que planta subterránea cuenta con una zona de desarenado, un pozo colector y 2 bombas idénticas operadas en paralelo, con una capacidad individual de bombeo de 210 metros cúbicos por hora y una altura de elevación de 11 metros, condiciones que le permitirán descargar el caudal impulsado hacia el canal Necochea.