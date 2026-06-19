Balnearios, plazas y parques: los nuevos espacios donde estará prohibido fumar en Neuquén

Uno de los objetivos es reducir la contaminación por colillas de cigarrillos. Foto Florencia Salto.

La ciudad de Neuquén suma una nueva prohibición. De ahora en más habrá «espacios abiertos libres de humo» en los que no se podrá fumar, ni vapear. La ordenanza fue aprobada ayer por el Concejo Deliberante de la capital.

El objetivo es reducir la contaminación por colillas de cigarrillos y residuos de sistemas electrónicos de administración de nicotina, y fomentar el desarrollo y mantenimiento de espacios saludables y ambientalmente sostenibles.

Estos espacios serán las costas de los ríos, balnearios y plazas públicas, áreas de juego y recreación infantil, parques y paseos costeros y zonas destinadas a la práctica de deportes.

Victoria Fernández, concejala el Movimiento Popular Neuquino (MPN), afirmó que esta norma, promovida por el oficialismo, apunta especialmente a lugares en los que circulan y juegan chicos y chicas.

«Por más que estemos afuera, al aire libre, el impacto negativo en los no fumadores, en lo que se llama fumadores de segunda mano o fumadores pasivos, también existe», aseguró en diálogo con RÍO NEGRO RADIO.

Y agregó: «a los que estamos cuidando es a los más chicos, a los que van a las plazas o a los chicos que van a los colegios. Nos parecía un buen punto de arranque este para mitigar las consecuencias negativas, por qué el tabaquismo sigue siendo una epidemia a nivel global. Nuestro país es el segundo mayor consumidor de América Latina de tabaco«.

La concejala dijo que están planteadas sanciones económicas para quienes incumplan con la norma, dentro del Código Contravencional. Señaló que se colocará cartelería que establecerá con precisión el lugar alcanzado. El propósito es sensibilizar.

«Vamos a la generación de conciencia y de autocontrol, y de control social, que me parece mucho más importante en estos temas», remarcó.

En 2007 la ciudad puso en marcha la ordenanza que prohibe fumar en espacios cerrados.

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