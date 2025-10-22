Buscan el origen de la basura contaminante en los contenedores del área centro sur de Neuquén

La subsecretaría de Medio Ambiente de la comuna investiga el origen de un vertido clandestino de medicamentos vencidos que fueron encontrados en uno de los contenedores de residuos que están depositados en el área centro sur de esta capital.

El contenedor está ubicado en Tierra del Fuego al 300. Según explicó el subsecretario de Medio Ambiente y Protección al Ciudadano, Francisco Baggio, hubo que volcar totalmente el contenedor para sacar el residuo especial y contaminante. El hallazgo lo hizo personal de Defensa Civil de la ciudad, agregó.

Baggio se mostró indignado por cuanto este tipo de desecho contaminante «es un tema resuelto hace muchos años» en la ciudad capital.

Destacó que si se trata de un gran generador como veterinarias, clínicas, centros de estética o consultorios odontológicos, se avisa al sistema de residuos especiales y la empresa BASAA los retira una vez por día o en jornadas programadas. A costo del municipio.

Recordó que en caso de ser medicamentos vencidos en los domicilios, el municipio acordó con las farmacias de la ciudad para que reciban de los vecinos los jarabes o grageas vencidos, para que se los lleve la empresa BASAA, que es la empresa que tiene acuerdo con la comuna para los residuos especiales.

Al igual que los aceites, los medicamentos, en este caso vencidos desde 2012, «no se los puede tirar a la cloaca o al inodoro, son bióticos que no pueden ir a dar al aire, al suelo o terminar en el río Neuquén porque contaminan, es una contravención seria», planteó. Agregó que el tratamiento adecuado es el de los residuos patógenos y se desecha en el horno pirolítico, tanto los de recolección domiciliaria que son receptados en las farmacias como de los grandes generadores.

25 kilos de medicamentos vencidos

Según los primeros indicios de las pastillas y jarabes vencidos, se trataría de muestras médicas, por lo que se busca en las inmediaciones algún depósito que pudiera haber generado esta basura. «Hay un sistema de recolección especializado y los generadores lo saben, también los visitadores médicos, si es que llega a ser el caso, por el tipo de muestras que se encontró», sostuvo el funcionario.

Agregó que se realizan las consultas con farmacéuticos de la ciudad y están en análisis las cámaras de las inmediaciones, en busca del responsable del tratamiento inadecuado. Medio Ambiente buscará infraccionar si se individualiza a la persona o empresa que tiró los medicamentos para girar luego las actuaciones al juzgado municipal de Faltas que esté en turno.