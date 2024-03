Cambios en el gabinete de Gaido en Neuquén: Carod fue designado en Cordineu

A la derecha, Leonardo Carod, ex Secretario de Hacienda y Planificación Financiera. Hubo desinteligencias con Juan Dutto, ubicado también atrás del intendente Gaido en la foto (foto Florencia Salto)

En silencio, sin comunicación oficial, el intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido, modificó su primera línea de conducción en el gabinete y nombró a Juan Martín Hurtado, actual secretario de Gobierno y Coordinación, a la cabeza de dos mega secretarías: la de Gobierno y Coordinación y el área económica que conducía Leonardo Carod.

Todo se hizo en un solo día: fue hace casi un mes. El último miércoles de febrero, Carod, renunció a su cargo.

Acto seguido Hurtado fue nombrado por decreto 242/24 a cargo de la secretaría acéfala y como tercera medida de gobierno, el intendente designó a Carod (decreto 243) como representante de la municipalidad en el ente de planificación y administración de las tierras en la costa de los ríos (Cordineu) a partir del 27 de febrero.

En dialogo con Diario RÍO NEGRO, el intendente aseguró que necesitaba a Carod en Cordineu porque requería su experiencia para poner en valor todo el sector costero de la ciudad y dar un «salto de jerarquía» de lo que quiere su administración respecto de este lugar al que pretende convertir, según dijo, en el nuevo Puerto Madero.

No hubo otras modificaciones en el organigrama de la secretaría. Versiones extraoficiales atribuyen el cambio de la cúpula de Economía a desinteligencias continuas en el área con el subsecretario de Hacienda, Juan Dutto, que continúa en la subsecretaría con un fuerte rango de decisión.

Dutto no es pariente del ex Defensor del Pueblo Juan José Dutto y está vinculado a la familia del jefe comunal. Gaido no quiso hablar sobre las diferencias entre ambos funcionarios (Carod y Dutto) e insistió en que necesitaba dar un impulso mayor de desarrollo de infraestructura, urbanístico y económico y por ello llevó a cabo el cambio.

Una de las últimas definiciones de Juan Dutto fue la adjudicación del sistema de fotomultas, que se hizo por resolución y con el aval de la firma de otros 3 secretarios los primeros días de marzo: la de la secretaria de Gobierno, la de Modernización y la de Finanzas, la otra ala de administración económica de la ciudad capital.

Llamativamente el suplente de Carod en Cordineu, en caso de ausencia del titular, es Juan Martín Hurtado. El supersecretario es de perfil bajo y no suele dar entrevistas, pese a que tiene a su cargo la mayoría de los acuerdos con otras instituciones que desde la gestión anterior de Gaido y el inicio de la nueva, están en la vidriera pública, como los acuerdos con CALF para el cobro de los nuevos tributos, por ejemplo.

Carod reemplazó a Juan Monteiro, que dejó la representación del municipio en Cordineu, tras haber asumido en 2019. Monteiro era uno de los funcionarios quiroguistas que Gaido mantuvo en cargos de confianza y que había sido ratificado en el inicio del segundo periodo.

Es la primera reestructuración de gabinete desde que asumió la nueva gestión de gobierno. Desde el 2019, hubo cambios en algunos cuadros de tercera línea, vinculados a reestructuración de áreas o la asunción de puestos electivos, pero nunca en la primera línea, de secretarios y secretarias.

Gaido mantuvo el mismo equipo en los cargos de mayor responsabilidad, inclusive les pidió renunciar a a aquellos que lograron cargos electivos por el Deliberante, para dar continuidad de funciones en el Ejecutivo, como María Pascualini (actual jefa de gabinete municipal) o Gastón Contardi, ex funcionario quiroguista en la primera línea de conducción que tiene a su cargo, entre otras tareas, el desarrollo del Polo Tecnológico.