El municipio emplazó a CALF a recaudar con la boleta del consumo eléctrico en Neuquén: cuánto más se pagará

El municipio dispuso que CALF comience a cobrar en la boleta del consumo de energía los ítems aprobados por el Concejo Deliberante de Neuquén el 30 de noviembre, una iniciativa de la intendencia que buscará recaudar fondos a través de la boleta para el traslado del CAN (complejo ambiental) y el pago de la deuda con Cammesa. Son más de 100.000 usuarios residenciales que tendrán el nuevo ítem en su factura, mientras que el pago de comerciantes y pymes alcanza a un millar.

La instrumentación de la ordenanza sancionada con polémica el año pasado, se zanjó con la disposición de la secretaría de Hacienda y Planificación de la comuna (a través de la subsecretaría de servicios públicos concesionados), en el que le ordenó a la CALF comenzar con el cobro porque la ordenanza que la autorizó como agente de cobro ya está en vigencia y los temas operativos, fueron resueltos.

Previo, actualizó el monto de la cuota que CALF deberá pagar a Cammesa por 8 años, con una actualización cada 6 meses. Cuando el expediente se analizó en el Deliberante y llegó al recinto la cuota a prorratear entre los usuarios era de 174.4 millones, en la sesión se actualizaron los números y se cifró la cuota mensual (por los 96 meses) en 289 millones de pesos. En la disposición de la semana pasada, tras la consulta a CAMMESA y actualización de cuotas, el recáculo de los números dio una cuota de un poco más de 407 millones de pesos, por lo que la cuota que deberá pagar cada usuario, subió respecto a lo que se aprobó en diciembre.

Las y los vecinos residenciales pagarán el ítem «acuerdo CALF – Cammesa» a un valor de 2.899 pesos. En la misma boleta de CALF deberá figurar el ítem «traslado de nuevo CAN», que tiene un valor de 3.114 pesos para los residenciales según se fijó por ordenanza tarifaria anual.

Hasta diciembre la cooperativa no agregó los ítems a la boleta, según se informó desde la conducción de CALF, porque no tenía la orden del municipio. La disposición, con el detalle de la cantidad de usuarios residenciales (T1R), residenciales de pequeñas demandas (T1G), comercios (T2) y grandes consumidores (T3) salió publicado el lunes en el boletín oficial de la municipalidad. «Notifíquese a la cooperativa CALF de la presente disposición», se indicó en la disposición del Ejecutivo que ordenó cobrar la cuota a los usuarios.

En diciembre hubo dos amparos, marchas y reclamos para frenar el cobro de la ecotasa y la deuda de Calf con Cammesa en la boleta de electricidad, pero la justicia no hizo lugar y las acciones encaradas por la Defensoría del Pueblo y otras organizaciones ante el municipio no lograron revertir la decisión del Ejecutivo de avanzar con la procura de esos fondos a través de CALF.

Solo está en vigencia un tercer reclamo judicial, iniciado por un grupo de 8 usuarios, que amparados en el derecho al consumidor, exigen a CALF que se abstenga de cobrar adicionales al consumo eléctrico. En ese caso, la justicia aún no aceptó que, de resultar favorable el resultado de este proceso, los beneficios sean colectivos.

La municipalidad acordó con CALF el cese del juicio en su contra si la deuda que acarreaba con Cammesa se cobraba a los usuarios con la modalidad que se instauró por ordenanza. En el caso de la ecotasa, no se explicó si la tasa que no se cobró en enero por «traslado nuevo can» será percibido por la comuna por otras bocas de cobro.

En números, los adicionales en la boleta de electricidad de CALF

Con el recáclulo de la deuda de CALF con Cammesa, varió el monto que pagarán residenciales, comerciantes y grandes superficies por el ítem que se actualizará cada 6 meses, mientras que la tasa por el traslado del CAN no tendrá variación hasta la sanción de la nueva tarifaria de 2.025.

Las familias con medidores categoría T1R (demanda residencial) son (a enero 2024) 95.716, que deberán pagar 2.899 pesos de la deuda CALF con Cammesa, más la ecotasa de 3.114 pesos por el «traslado de Nuevo Can».

Los usuarios con T1G (pequeñas demandas General) son 9.954 en medidores, con una boleta que cada mes tendrá 4.776 por la deuda de CALF con Cammesa y también los 4.368 pesos por la ecotasa.

Comercios y pymes, identificados con categoría T2 pagarán (mensualmente) 22.807 pesos por la deuda de CALF con Cammesa y 18.656 pesos por la ecotasa. En el casto de los T3, grandes consumidores de energía, pagarán en la boleta del suministro eléctrico 212.744 pesos por la deuda de CALF con Cammesa y 164.777 por la tasa municipal del nuevo CAN.

Un tercer ítem, el del importe por el servicio de agua y saneamiento que el EPAS delegará en la cooperativa, se cobrará con la boleta del suministro eléctrico cuando se firme el acuerdo específico entre CALF y EPAS para la capital de Neuquén, así como el acuerdo de EPAS y el EPEN se prepara para las localidades del resto de la provincia.