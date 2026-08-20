Transfemicidio de Azul Semeñenko en Neuquén: polémica por una presunta falsa médica que presentó como perito la defensa del acusado

Transfemicidio de Azul Semeñenko en Neuquén: rechazan la prisión domiciliaria para el imputado y prorrogan la investigación . Foto: Matías Subat

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Neuquén abrió una investigación penal para determinar si una perito ofrecida por la defensa de Roberto Daniel Sánchez, el único imputado por el transfemicidio de Azul Semeñenko, incurrió en delitos vinculados al ejercicio ilegal de una profesión y la falsificación de documentación. La revelación sacudió el desarrollo de la causa judicial en curso.

El anuncio fue realizado por la fiscal del caso, Guadalupe Inaudi, en compañía del fiscal jefe Agustín García, durante la audiencia de control de acusación iniciada a primera hora de la mañana. El objetivo central de la jornada era cerrar la etapa investigativa e instar la habilitación del juicio oral.

En la audiencia, donde también intervinieron las asistentes letradas Agustina Bouyer y Agustina Jarry, Inaudi anunció que, tras analizar las pruebas documentales ofrecidas por la defensa, corresponde formar un legajo autónomo. Dichos antecedentes fueron remitidos directamente a la fiscalía de Delitos Económicos para su juzgamiento específico.

Las irregularidades que marcó Inaudi

La fiscal recordó que las primeras irregularidades surgieron el pasado 30 de diciembre durante el control de detención del imputado. En esa oportunidad, la querella advirtió inconsistencias sobre la matrícula habilitante de la profesional, dejando a la defensa debidamente notificada de los cuestionamientos sobre sus credenciales.

A pesar de las advertencias previas, la defensa volvió a convocar a la profesional como perito de parte para la etapa de juicio. En esta nueva instancia, presentaron un currículum vitae actualizado y un «Informe Médico Legal» sobre el acusado, elaborado y firmado de su propio puño.

Según la documentación, la mujer se atribuía títulos de «Perito Médico de Oficio del Poder Judicial de la Nación», «Médico Psiquiatra Especialista en Psiquiatría Forense» y «Perito Médico Legista y Forense». Asimismo, respaldaba su legajo afirmando ser graduada de la carrera de Medicina en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La fiscal Guadalupe Inaudi tiene a cargo el caso junto al fiscal jefe Agustín García. Foto: archivo ERN

Frente a estas afirmaciones, el MPF dispuso de inmediato verificar los datos en los registros públicos de matrículas profesionales. Las consultas oficiales arrojaron que no existe correspondencia entre los números de matrícula indicados y la identidad de la supuesta médica.

En paralelo, la solicitud enviada a la UBA confirmó la falsedad de su título de grado. La casa de altos estudios informó que la mujer únicamente registra el egreso del curso de técnica auxiliar en radiología, descartando por completo cualquier título de médica a su nombre.

La mujer tiene dos condenas, una por usurpación de título

Sumado a esto, el Registro Nacional de Reincidencia reveló dos condenas previas: una en 2020 a seis meses de prisión en suspenso por ejercicio ilegal de la medicina, y otra en 2022 a un año y dos meses por estafa, usurpación de título y uso de documento público falso.

Tras remitir las actuaciones al fiscal Juan Narvaez de Delitos Económicos, la causa principal aguarda la resolución del juez de garantías Juan Guaita. El próximo lunes se determinará la validez del material probatorio, la situación de la perito y el pedido de elevar la causa a un juicio por Jurado Popular.