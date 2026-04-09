Cientos de reclamos recalan en la Defensoría del Pueblo de Neuquén

«Desde enero tuvimos muchísimos reclamos, superó ampliamente las estadísticas de años anteriores», dijo el Defensor del Pueblo, Gustavo Pereyra al detallar las actuaciones demandadas por los vecinos de Neuquén capital. Las personas que acudieron a la Defensoría fueron asesorados, entre otras presentaciones, por multas en lugares por donde no transitaron con el vehículo.

Pereyra precisó que hasta marzo se contabilizaron unas 700 actuaciones. La cifra supera la media prevista para marzo de este año, ya que en el informe anual de 2025, el total fue de 2006 actuaciones en un año. Más de la mitad, estaban vinculadas a gestiones judiciales.

La cifra llegó a 400 por asesoramientos de causas penales, administrativas o contravencionales.

Hubo una gran cantidad de intervenciones de demanda social, solicitudes de asistencia y problemas designados bajo el concepto de derechos humanos, entre otros, planteos que continúan por la quita de las pensiones por discapacidad.

El problema de la vivienda en la capital se vio reflejado en las intervenciones derivadas de problemas económicos para lograr alquileres acordes a la actividad laboral, litigios entre inquilinos y propietarios, mediaciones administrativas y problemas con los contratos. «También tuvimos reclamos comunes como los vinculados al urbanismo», sostuvo Pereyra.

Según describió Pereyra, la Defensoría definió iniciar ante el Congreso de la Nación dos actuaciones que serán presentadas a los representantes de Neuquén tanto en la cámara de diputados como en el Senado: se preparan para presentar un proyecto de ley sobre la modificación de la ley de Salud Mental y otro expediente vinculado a las «infracciones de tránsito en extraña jurisdicción».

Solo en enero, en la Defensoría recibieron 18 presentaciones de vecinos que no pudieron realizar la transferencia de su vehículo o no pudieron renovar el carne de conducir porque figuraban con deudas de multas emitidas en CABA, Rosario (Santa Fe), Córdoba, entre otras localidades.

«Son personas a las que nunca le llegó la notificación de la multa, para ejercer el derecho a defensa, no sabían de la deuda. En muchos casos, personas que ni siquiera estuvieron» en los lugares donde se habría producido la infracción, dijo el defensor.

Pereyra explicó que lo que se buscará con el proyecto será eliminar la inhabilitación del carnet de conductor por el derecho de defensa en primer término (si no fue notificado de la multa) y el derecho al trabajo, en el caso de aquellos que dependan de su rol de conductor como base laboral.

Rol Propositivo

El titular de la Defensoría informó que en conjunto con otras instituciones y áreas, el miércoles 15 de abril con otros organismos, llevarán a cabo una intervención sobre movilidad sustentable de 10 a 18 en el Parque Central, con integrantes del Observatorio Vial de la ciudad, miembros del Conicet, entre otros, por la movilidad sustentable en Neuquén capital.

«Hablaremos sobre cómo preparar la ciudad para que este tipo de servicios, sea más ágil, sustentable y mejore», aseguró.