Aumentaron las consultas de los vecinos del centro de Neuquén en la Defensoría del Pueblo

Los reclamos de los residentes de la zona céntrica de la ciudad en la Defensoría del Pueblo de Neuquén representaron un 15 por ciento del total de las quejas por servicios, como dato saliente que registró el informe anual Gustavo Pereyra, el Defensor de la ciudad capital. La exposición del funcionario se produjo antes el cierre legislativo, en el Deliberante.

Pereyra adelantó por escrito el informe y luego expuso durante casi una hora ante los concejales, en una sesión especial. Algunos bloques plantearon consultas sobre el desempeño de la entidad, mientras bloques de la oposición como La Libertad Avanza, CCARi, el FIT y Pluralistas reclamaron mayores precisiones sobre algunas estadísticas, relativas a las actuaciones vinculadas con el Ejecutivo, los juicios que se llevan a cabo y las intervenciones de oficio.

Pereyra describió que la Defensoría trabajó el último año unas 2.000 actuaciones, con un promedio de unas 8 consultas por día que derivaron en un expediente. El 70 por ciento de los trámites iniciados fueron de orientación legal, con diferentes temáticas, muchas de ellas vinculadas a la problemática de la vivienda, los alquileres y los contratos.

Un ocho por ciento de las actuaciones fueron quejas y reclamos en tanto un 22 por ciento de los conflictos comunitarios, se abordó con mediación.

De las más de 160 quejas por diversos problemas, en su mayoría de servicios o faltas de respuestas del Ejecutivo, la mayoría -casi un 40 por ciento- correspondió a situaciones que ocurrieron en el sector de mayor población y con asentamientos irregulares, como la zona oeste de Neuquén.

Otro 21 por ciento de los planteos fueron en la zona sur del oeste de la capital y el tercer sector de la ciudad que presentó quejas fue la zona centro, con un 15 por ciento de actuaciones realizadas durante el 2025. «Es un dato que nos resultó llamativo, porque aquí en el centro, debería estar todo cubierto en cuanto a servicios», comentó el Defensor.

Qué planteos recibió de los bloques

Tras el informe, concejalas y concejales de diferentes signos políticos solicitaron detalles de las recomendaciones que envió al Ejecutivo tras recibir las quejas de los contribuyentes, como así también el tenor de las actuaciones de oficio que dijo haber llevado a cabo. «Hubo recomendaciones tanto a la municipalidad como a la provincia, también a Nación», respecto a planteos de los vecinos, respondió Pereyra.

Un detalle que se conoció fue la elevación de notas al Banco Central de la República Argentina respecto a reclamos que recibió por problemas con las entidades locales. «A nosotros como Defensoría no nos contestaron, entonces le planeamos la situación al BCRA, que es el ente que los regula, por los reclamos sin respuestas que tuvimos de las diferentes entidades bancarias y por supuesto también de la falta de respuesta a esta Defensoría», aclaró.

La última parte de su intervención fue sobre el presupuesto que le falta para funcionar a la Defensoría y la necesidad de un lugar adecuado donde atender al público. Reveló que la vivienda actual tiene deficiencias, no se le puede hacer reparaciones por negativa del dueño (que la tiene a la venta) y el espacio resulta insuficiente e insano para atender a los vecinos dijo. Literalmente habló de «hacinamiento» en el espacio de trabajo.

Reveló que todos los meses solicita ampliación presupuestaria al Ejecutivo para funcionar. Dijo que si bien habían recibido un 25% de incremento respecto al anterior ejercicio, ese aumento fue sobre un presupuesto que ya era deficitario. «Enviamos un presupuesto de 2.200 millones de pesos de los cuales 2.150 son para salarios y otros 50 para el alquiler y gastos de funcionamiento; es austero» cuestionó.

Aparentemente algunos bloques de concejales desconocían el detalle del pedido de ampliación presupuestaria que la Defensoría entregó en el Concejo.

Pereyra les solicitó a los concejales corregir el déficit con una mayor asignación presupuestaria, analizar el traslado a «instalaciones adecuadas» para trabajar y el inicio de actuaciones para la «casa propia» de la Defensoría. «En el Ejecutivo hay un expediente para definición de las autoridades y luego ustedes deberán definir la adjudicación, estoy a disposición para exponer qué Defensoría necesitamos ejecutar e iniciar, aunque sea por etapas» par conseguir un terreno propio y adecuado, dijo.



