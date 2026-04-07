Mapa | Fotomultas en Neuquén: Avenida Mosconi y el centro entre las zonas con más infracciones

El mes pasado, el sistema de fotomultas en Neuquén realizó en promedio 3.8 infracciones por día. Los datos muestran que la invasión de la senda peatonal, el giro indebido y el cruce de semáforos en rojo concentraron la mayor cantidad de sanciones. Además, el centro de la ciudad se ubicó como el área de mayores infracciones, especialmente sobre la Avenida Mosconi y calles cercanas.

Según el informe mensual de la Municipalidad, las infracciones se distribuyeron con mayor intensidad en horarios diurnos, especialmente entre las 11 y las 17. En ese rango se alcanzó el pico de detección, con porcentajes que superaron el 8% por hora.

Los valores actualizados de las fotomultas en Neuquén

Las estadísticas oficiales indican que el 61,1% de las infracciones correspondieron a la invasión de la senda peatonal. Le siguieron el giro indebido con 21,9% y el cruce de semáforo en rojo con 17%. El uso del celular, la falta de cinturón y el estacionamiento en doble fila también aparecieron, aunque con menor incidencia.

En cuanto a los montos, las multas más altas se registran por el cruce de semáforo en rojo, con valores que pueden superar los $2.600.000. En el caso de giros indebidos o invasión de senda peatonal, las sanciones también superan los $500.000 en su rango máximo. En caso de acceder al pago voluntario, el usuario abonará la mitad del mínimo correspondiente a cada tipo de infracción.

Las multas son calculadas en Unidades Fijas, que se actualizan de acuerdo al precio de los combustibles. Actualmente, cada UF vale $1752. (Informe de la municipalidad).

El informe muestra que la mayor concentración de infracciones las cometieron conductores de Neuquén capital, con el 42,4% del total. Mientras que los automovilistas de Río Negro aparecieron en segundo lugar con el 9,5%, y otras provincias tienen porcentajes. Por ejemplo, Buenos Aires tiene 1,5%. La categoría “otras provincias” suma el 35,1%.

El mapa de fotomultas en Neuquén: los puntos críticos de infracción

En la distribución por ciudades, Neuquén encabeza el ranking con el 54,7% de las infracciones. En tanto, Cipolletti registra el 7,2% y Plottier el 4,5%. También figuran Centenario, Roca y Cutral Co con cifras más bajas.

El análisis por hora muestra que antes de las 6 la actividad es mínima, con menos del 1%. A partir de las 7 comienza a subir y alcanza su punto más alto al mediodía (12.00) y por la tarde (17.00), donde se concentran los mayores niveles de detección de fotomultas.

El mapa de calor incluido en el informe ubica el área de mayor concentración en el centro de la ciudad, especialmente sobre la Avenida Mosconi y calles cercanas. Allí se registran los niveles más altos de infracciones captadas por cámaras.

Los puntos de mayor detección de infracciones en Neuquén. (Informe de la municipalidad)

El informe muestra que el promedio de infracciones por cámara por día registra una tendencia descendente a lo largo del tiempo, aunque se mantiene en valores cercanos a las tres o cuatro infracciones diarias por dispositivo en los últimos meses. En enero de este año hubo un promedio de 3.8 y en febrero de 3.7.