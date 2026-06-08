Comenzó la obra para llevar cloacas a 211 familias de Neuquén: cuáles son los barrios alcanzados

El municipio de Neuquén comenzó la obra para extender la red cloacal a otra zona de la ciudad. Se trata de los sectores de El Trébol y la Cooperativa de Enfermería, donde se espera que los trabajos beneficien a 211 lotes.

El proyecto demandará una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos y tendrá un plazo de ejecución de 120 días, según se informó desde el Ejecutivo en un comunicado oficial.

María Pasqualini, la jefa de Gabinete municipal, destacó que la iniciativa contempla la instalación de más de 21.000 metros de red y la intervención en más de 20 cuadras del sector.

“Aquí son 211 familias que van a ser beneficiadas con las conexiones domiciliarias, es decir, la extensión de red domiciliaria que no teníamos en este lugar”, afirmó.

La funcionaria explicó que la obra también incluye la ampliación del sistema de impulsión existente: “Vamos a reforzar su troncal, llevamos un caño de 110 milímetros a 300 milímetros, justamente para poder incorporar a todas estas familias al sistema que tenemos en la ciudad”.

Después de las cloacas, asfalto: el anuncio de la municipalidad de Neuquén

Por su parte, la subsecretaria de Infraestructura y Mantenimiento, Mariel Bruno, señaló que las tareas ya comenzaron y explicó que previamente se completó la aprobación de los planos por parte del EPAS, un paso necesario para iniciar la ejecución del proyecto.

Los trabajos se desarrollarán sobre un amplio sector, ubicado desde la intersección de El Trébol y Necochea hacia el oeste. “Más de 200 familias van a tener dentro de pocos meses un servicio tan importante como son las cloacas”, añadió.

De acuerdo a Bruno, una vez que se realicen las conexiones domiciliarias, se avanzará con la ampliación de la capacidad de transporte de líquidos cloacales.

“Seguramente, una vez terminada esta obra, se va a planificar el asfalto, porque el objetivo es ir completando los diferentes barrios de la ciudad”, concluyó.