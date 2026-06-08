Servicio a la comunidad: EPEN anunció un corte de luz que afectará el suministro de agua en Neuquén este martes 9

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) informó que llevará a cabo un corte programado de luz que afectará el suministro de agua en Neuquén capital este martes 9 de junio.

La interrupción del suministro eléctrico impactará en el funcionamiento de la planta potabilizadora Mari Menuco y las cisternas reduciendo así la capacidad de producción de la ciudad.

Durante el corte, EPAS pondrá en funcionamiento un generador para operar parcialmente las bombas, aunque no será posible encender todos los equipos debido a su alto consumo energético.

Corte de luz de EPAS afectará el suministro de agua en Neuquén: horarios y zonas afectadas

Desde provincia advirtieron que esta situación podría generar baja presión o falta de agua, principalmente en barrios de la zona oeste de la ciudad, ente las 9 y las 12 de este martes 9 de junio.