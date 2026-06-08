Figueroa reveló los detalles de la negociación por el GNL: regalías, inversiones y nuevos polos productivos

El gobernador Rolando Figueroa anunció el envío a la Legislatura del proyecto de regulación del GNL (Neuquén informa)

Durante un encuentro por el Día del Periodista, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, confirmó el envío a la Legislatura de un proyecto de ley estratégico para el desarrollo del Gas Natural Licuado (GNL) en la provincia.

La iniciativa, elaborada en conjunto con YPF, apunta a brindar seguridad jurídica a las empresas y acelerar la próxima etapa de crecimiento de la industria hidrocarburífera.

Este nuevo esquema complementa las herramientas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) a nivel nacional.

El mandatario destacó el impacto del RIGI en el sector upstream tras haber impulsado la inclusión de las inversiones incrementales en exploración y producción de hidrocarburos.

Según las estimaciones oficiales, los proyectos presentados bajo este régimen demandaron un costo fiscal provincial de 6,1 millones de dólares frente a beneficios proyectados por 1.800 millones de dólares en regalías y tributos.

“Multiplicar por 300 lo que uno invierte es muy bueno para la provincia”, enfatizó Figueroa quien adelantó que el ministro de Energía, Gustavo Medele, concurrirá a la Legislatura para más detalles del proyecto.

Para viabilizar el proyecto, la provincia acordó con YPF una Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos (CECH) en áreas situadas entre Plaza Huincul y Cutral Co

Esta zona estratégica ha sido definida por las autoridades como el futuro polo de crecimiento para la actividad energética asociada al GNL.

El acuerdo inicial ya significó un importante ingreso de 175 millones de dólares para las arcas neuquinas.

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Un esquema de regalías variable y competitivo



El esquema fiscal diseñado para el proyecto contempla una alícuota general del 12% para los hidrocarburos líquidos y los gases ricos.

Sin embargo, para el metano destinado exclusivamente a la producción de GNL, se negoció una tasa variable que iniciará en 7,5%.

El gobernador argumentó que esta reducción busca mantener la competitividad internacional del proyecto, asegurando la viabilidad comercial del combustible en el exterior.

A pesar de la rebaja inicial, el esquema cuenta con cláusulas de protección: la alícuota aumentará si los precios internacionales superan determinados niveles, permitiendo a la provincia capturar parte de la renta extraordinaria.

Asimismo, el entendimiento incorpora un valor mínimo de referencia para el cálculo de los recursos provinciales. Esta medida fue implementada para evitar que la integración empresarial fije precios artificialmente bajos en boca de pozo.



“Se incorporará un valor mínimo de referencia para el cálculo de regalías porque así evitamos los procesos de integración” dijo el gobernador.



Si se concreta la decisión final de inversión, se activará un segundo desembolso de 175 millones de dólares.

Este pago extra está sujeto a que se formalice la participación de la energética italiana ENI junto con otros socios en el proyecto. De esta manera, Neuquén podría percibir un total de 350 millones de dólares en concepto de ingresos extraordinarios y bonos de infraestructura.

El impacto económico y la proyección internacional



Con este nivel de ingresos garantizado de forma directa, la provincia se asegura un fuerte beneficio sin considerar las futuras regalías y tributos derivados de la producción masiva.

Figueroa calificó la negociación como altamente favorable, destacando que se logró un equilibrio entre los incentivos de mercado y la protección de los ingresos públicos futuros.

El desarrollo del GNL es considerado clave por el Ejecutivo provincial, ya que representa la próxima gran etapa de crecimiento de Vaca Muerta. La consolidación de esta infraestructura permitirá ampliar de forma histórica los mercados de exportación para el gas neuquino.

Se asegura Neuquén dos bonos extraordinarios

Uno de los aspectos centrales del acuerdo que el gobierno de Neuquén envió a la Legislatura es el esquema de ingresos extraordinarios vinculado al desarrollo del proyecto de gas natural licuado (GNL).

Según explicó el gobernador Rolando Figueroa, la provincia ya percibió un pago de 175 millones de dólares por la concesión de explotación no convencional otorgada a YPF en áreas ubicadas entre Plaza Huincul y Cutral Co, donde se proyecta el desarrollo de un nuevo polo energético asociado al GNL.

El mandatario señaló que el acuerdo contempla una segunda instancia de ingresos para Neuquén. Si se concreta la decisión final de inversión del proyecto y se formaliza la participación de la energética italiana ENI junto con otros socios, se activará el pago de otros 175 millones de dólares en concepto de bono de infraestructura.

De esta manera, la provincia podría recibir un total de 350 millones de dólares asociados al desarrollo de la iniciativa, sin considerar los futuros ingresos por regalías y tributos derivados de la producción. Para Figueroa, se trata de una negociación estratégica que busca combinar incentivos para mejorar la competitividad del proyecto con beneficios económicos directos para Neuquén.

El gobernador sostuvo que el desarrollo del GNL representa la próxima etapa de crecimiento de la industria hidrocarburífera y permitirá ampliar los mercados para el gas de Vaca Muerta.

Remarcó que el acuerdo apunta a garantizar condiciones competitivas para la exportación del combustible y aseguró que el entendimiento alcanzado con YPF fue “muy bueno para la provincia”.