Confirmado: Cabify ya puede funcionar en Neuquén y va por sus primeros conductores, cuántos necesita

Como se había adelantado la semana pasada, Cabify se convirtió en la primera aplicación de transporte de pasajeros privada en estar oficialmente habilitada para funcionar en la ciudad de Neuquén, confirmaron hoy fuentes del municipio capitalino.

La inscripción de la empresa de origen español se inició luego de la reglamentación de la ordenanza que autorizó a este tipo de plataformas. Allí se establecieron las obligaciones y los requisitos para las empresas, los titulares de los vehículos y los conductores.

Cabify, oficialmente habilitado en Neuquén: cuántos conductores busca

Según informaron desde la municipalidad, Cabify completó su inscripción el lunes y ese mismo día fue autorizada para empezar a trabajar.

En la previa, se había informado que la aplicación necesitaba reclutar a unos 50 conductores antes de ponerse en marcha en la ciudad. Con el objetivo de localizar interesados, lanzó en los últimos días campañas y mensajes en las redes sociales.

La aplicación, según pudo corroborar este diario, todavía no ofrece viajes y se presume que la búsqueda de choferes continúa activa.

Cabify, oficialmente habilitado en Neuquén: habló la municipalidad

Poco después de conocerse la noticia, el municipio emitió un comunicado, en el que se informó que la plataforma «cumplió con todos los requisitos que estipula la ordenanza y la reglamentación de la misma».

«En consecuencia, esta semana la empresa convocará a titulares de vehículos a choferes a incorporarse para poder prestar servicio en la ciudad«, se agregó en el documento oficial.

Mauro Espinosa, quien conduce la subsecretaría de Transporte, indicó que la comuna está «haciendo los controles respectivos para que no haya vehículos sin autorización municipal que ejerzan la actividad de plataformas de transporte de pasajeros«.

Recordó que todos los pasos para registrarse, según la función que se desee desempeñar, «pueden cumplirse en el sitio web» de la municipalidad.

Y agregó: “La semana pasada hablábamos acerca de la cantidad de vehículos que habíamos intervenido y esto se ha acrecentado. Ya superamos los 30 unidades intervenidas que están a disposición del Tribunal de Faltas”.

Cabify, oficialmente habilitado en Neuquén: quiénes se pueden inscribir

A las aplicaciones, ya sea Cabify, Uber o DiDi, se pueden sumar conductores particulares, taxistas y también choferes de remises. Estos dos últimos dos grupos deben agregar un anexo su licencia vigente.

En el caso de Cabify, se informó que incluyó algunos beneficios para quienes se inscriban en esta fase inicial. Por ejemplo, la eliminación del cobro de comisión hasta el 31 de diciembre de 2025.

La inscripción de los choferes a nivel municipal, como se mencionó, quedará habilitada una vez que los titulares de los vehículos completen su registro.

Los requisitos para ser conductor de Cabify en Neuquén

Presentar Documento Nacional de Identidad.

Contar con la licencia de conducir profesional D1 o D2.

Presentar Certificado de Antecedentes emitido por la Policía de la Provincia del Neuquén.

Presentar Certificado de Antecedentes Penales emitido por el Registro Nacional de Reincidencia.

Certificar no estar incluido en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Certificar no estar incluido en el Registro Provincial de Violencia Familiar y de Género.

Aprobar un curso obligatorio de seguridad vial y atención al pasajero.

Inscribirse en los organismos fiscales correspondientes.

Quienes operen como conductores estarán habilitados por un periodo de dos años. Una vez cumplido, deberán iniciar el proceso de renovación.