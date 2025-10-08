Antes que Uber: se conoció cuál fue la primera app de transporte en solicitar su permiso en Neuquén

A una semana de la reglamentación de la Ordenanza N°14951, que autorizó el funcionamiento de las aplicaciones de transporte de pasajeros en Neuquén capital, se conoció cuál fue la primera empresa del rubro en solicitar formalmente su inscripción para operar en la ciudad.

Se trata de Cabify, la firma de capitales españoles que se fundó en 2011 y que comenzó días atrás con el proceso de registro con el objetivo de funcionar formalmente en la capital provincial.

Según pudo conocer Diario RÍO NEGRO de fuentes municipales, la plataforma ya presentó buena parte de la documentación respaldatoria y también pidió una licencia comercial.

En paralelo, está trabajando para cumplir con el resto de los requisitos, como el pago del canon de explotación fijado en la ordenanza, que establece una compensación de $15.000.000 a favor de la municipalidad, y el establecimiento de un domicilio legal en la ciudad.

Desde el Ejecutivo estimaron que, de salir todo como está previsto, la empresa podría obtener su autorización formal la semana que viene. De esa manera, se convertiría en la primera de su tipo en trabajar de forma legal en Neuquén.

Apps de transporte de pasajeros en Neuquén: cuándo y cómo se habilitarán los registros

Según se estableció en la reglamentación de la ordenanza conocida la semana pasada, el desembarco de las aplicaciones de transporte de pasajeros contempla la creación de tres registros diferentes: el de las mismas compañías, el de los titulares de los vehículos y el de los conductores.

Los dos últimos, explicaron, se habilitarán una vez que la empresa interesada complete su inscripción. Recién entonces podrán avanzar los titulares y más tarde los conductores.

El registro estará disponible para completar desde la página de la municipalidad. Allí se habilitará una ventana aparte, que les indicará a los interesados los pasos a seguir. Esto se lanzará, aclararon, cuando la o las empresas hayan quedado formalmente autorizadas.

De acuerdo a lo informado a este diario, Cabify espera reunir 50 choferes para lanzar sus viajes en un primer momento. Para ello, adelantaron, es probable que inicie en los próximos días una campaña de visualización y difusión, a modo de convocatoria.

Apps de transporte de pasajeros en Neuquén: ¿Y Uber?

Otra de las aplicaciones con intenciones de desembarcar en la ciudad es Uber, que ya es ampliamente utilizada, tanto por conductores como por usuarios, pero sin autorización normativa.

Ante la consulta sobre el estado de situación de ese app, desde la municipalidad respondieron que «ya existen conversiones», aunque no todavía un proceso de habilitación formal. Y recordaron que aquellos vehículos que funcionen con ella en la actualidad, son susceptibles de ser infraccionados.

En Argentina también operan dos firmas más: DiDi e InDrive, ninguna de las cuales solicitó, de momento, su registración en la ciudad de Neuquén.