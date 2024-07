Convocan a postulantes para la Defensoría del Pueblo de Neuquén

La Defensoría del Pueblo de Neuquén capital tendrá su nuevo titular para el aniversario de la ciudad, ya sea antes del 12 de septiembre o en el mes de los festejos por los 120 años de institucionalidad. El cargo está vacante debido al reciente fallecimiento de su titular, Jorge Rey, y la dependencia funciona bajo la conducción del Defensor adjunto, Emmanuel Guagliardo.

La celeridad en la cobertura del cargo dependerá de la cantidad de personas que se presenten: hubo años en los que la Defensoría contó con muchos inscriptos cuando salió a concurso, mientras que la última vez, las candidaturas apenas alcanzaron para habilitar la terna.

La presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Argumero (MPN), confirmó que ya había firmado la resolución del llamado a concurso y que los postulantes podrán presentar sus antecedentes del 5 al 16 de agosto. La convocatoria estará publicada en el sitio del Concejo a partir del 29 de julio.

Finalizada la etapa de impugnaciones, para el 22 se prevé que ingresen todos los expedientes al orden del día y que en una sesion, se derive el análisis a la comisión de Legislación, que en ese periodo estará abocada también a la elección de los cargos para jueza de Faltas, secretarias de faltas y el vocal contador de la Sindicatura municipal.

«Tenemos la herramienta de la comisión especial, se pueden adelantar las entrevistas los viernes», explicó Argumero. La elección del Defensor se programa con un puntaje por los antecedentes de los postulantes y luego la evaluación en la entrevista personal.

La reunión con consultas y respuestas de las y los aspirantes, es abierta al público en el Concejo Deliberante y se prevé que las entrevistas se lleven a cabo en septiembre, en el mes de aniversario. El 12 de septiembre, la ciudad cumplirá 120 años de vida institucional.

Luego la comisión emitirá un despacho con 3 postulantes, que independientemente del orden, recibirán los votos en forma individual por parte de los concejales, en una sesión que se lleva a cabo en el recinto deliberativo.

El actual defensor adjunto, Emmanuel Guagliardo, no dijo si se presentará. El cargo de adjunto es solicitado expresamente por el Defensor titular, como lo hizo Rey y la continuidad de Guagliardo dependerá si quiere formar parte del equipo del nuevo titular, en caso de que no se presente para ocupar el lugar del Defensor titular.

El Defensor o Defensora del Pueblo no requiere ser profesional ni de la rama de la abogacía, los requisitos son los mismos que para ser intendente aunque sin pertenencia a una agrupación o partido político: tener como mínimo 30 años, ser elector o electora de Neuquén, tener 5 años de residencia mínima en la ciudad, no figurar en el registro de violentos, no tener deudas con la ciudad ni inhibiciones para ejercer la función pública.