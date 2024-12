Cortés con mano dura ante Soyem Bariloche: descuentos por paro y revisión de contratos

El intendente Walter Cortés se mostró inflexible ante la medida de fuerza anunciada por el sindicato de empleados municipales de Bariloche, Soyem, que tendrá cuatro días con retención de servicios por un conflicto salarial, y anticipó que aplicará descuentos a quienes adhieran a la medida, pondrá en revisión los contratos temporarios y además solo pagará el bono de 75.000 pesos anunciado a modo de “premio” para quienes no hagan paro.

El Soyem reclama una mejora salarial que tiene una escueta diferencia respecto del aumento aplicado por el municipio. Cortés otorgó un 2,7% de incremento, que ya se pagó con los salarios de noviembre, y el gremio reclama un 3,2%, una cifra que el propio intendente había ofrecido en el inicio de noviembre, el sindicato rechazó y posteriormente el jefe comunal retiró cuando el índice de inflación dio un porcentaje menor.

La tensión entre Cortés y Soyem se agudizó el último mes y el gremio, que la semana pasada realizó un día de paro, lanzó ahora cuatro días con retención de servicios a partir de este martes y hasta el viernes, con protestas cada jornada frente a edificios municipales.

Cortés calificó la decisión gremial como “desmedida y extorsiva” y remarcó que se trata de un “grupo minúsculo” del gremio, aludiendo que muchos trabajadores no acatarán la medida de fuerza, a los cuáles dio su respaldo y dijo que impulsará denuncias en caso de conocer “aprietes” para que se plieguen a la medida.

Previendo un impacto “gravísimo” en las tareas de la municipalidad, Cortés convocó abiertamente a toda persona que cuente con carnet profesional para conducir camiones y maquinaria pesada, a quienes llamó a que se presenten en el Centro Cívico para realizar “trabajos transitorios”.

En conferencia de prensa, rodeado por la asesora letrada Yanina Sánchez y el vicejefe de Gabinete, Carlos Iglesias, Cortés dijo que aplicará descuentos por los días no trabajados y además va a “evaluar los contratos vigentes”. Cuando Diario RÍO NEGRO le pidió más precisiones, el intendente fue claro: “No le vamos a renovar el contrato a alguien que no quiere estar en esta administración”, afirmó.

Walter Cortés junto a la asesora letrada, Yanina Sánchez, y el vicejefe de gabinete, Carlos Iglesias, se refirió a las medidas de fuerza del Soyem. Foto: Chino Leiva

El jefe comunal señaló que los salarios de los municipales están por encima de la media general de la ciudad, que cifró en unos 800.000 pesos mensuales, mientras que entre los estatales afirmó que hay sueldos de 1,5 millones de pesos en adelante, incluso de hasta 3 millones de pesos.

El intendente también afirmó que el malestar de la conducción del Soyem es por “intereses que esconde” y luego amplió que se trata de que el municipio decidió quitar el pago por licencia gremial de unas 24 personas que integran la conducción del sindicato, entre titulares y suplentes.

Cuestionó que el gobierno deba pagar a los sindicalistas de licencia y dijo que el Soyem tiene suficiente caja para hacerlo porque de aportes recauda unos 150 millones de pesos mensuales: “Que paguen el salario de ahí, todos los gremios lo hacen”, enfatizó aludiendo a su amplia trayectoria sindical.

El intendente dijo que no se moverá del 2,7% de aumento que ya se otorgó porque es la cifra acorde a la inflación y descartó pedir el dictado de conciliación obligatoria, mientras que dijo que el “diálogo siempre está abierto”.

“A la gente del Soyem le digo que somos inflexibles con las injusticias porque el daño que generan a la ciudad con esta retención de servicios es gravísimo”, fustigó Cortés.

Cómo es el cronograma de retención de servicios

El Soyem resolvió en asamblea por unanimidad iniciar este martes una retención de servicios por cuatro días.

El primer día, mañana martes, habrá concentración en el Centro Cívico a partir de las 9 y la medida de fuerza se cumplirá desde las 4 de la madrugada a las 16.

El miércoles realizarán la retención de servicios entre las 8 y las 20 y se movilizarán frente a las dependencias municipales de calle Onelli 835. El jueves harán lo mismo en la sede de la secretaría de Hacienda, sobre la calle Mitre, con retención de 8 a 16; y el viernes marcharán hacia la delegación Sur, exDinara, con retención en todo el municipio de 7 a 19.