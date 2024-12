Cortés quiere referéndum popular en Bariloche por Uber, cerro Catedral y loteos sociales

El intendente de Bariloche, Walter Cortés, no esconde su malestar ante lo que llama la “burocracia” del Estado municipal y especialmente las “trabas” con las que se encuentra en el Concejo Deliberante para avanzar en proyectos que generan polémica o controversia, por eso hoy dijo que analiza realizar convocatoria a referéndum popular.

No es la primera vez que Cortés se refiere a darle a la población la decisión en temas de Gobierno, y esta vez en conferencia de prensa dijo que tiene en estudio utilizar las herramientas de participación ciudadana que establece la Carta Orgánica.

“Hay proyectos que están dando vueltas y vueltas en el Concejo, los que no salgan rápidamente vamos a pedir la opinión al pueblo, vamos a hacer consultas populares”, anunció Cortés.

La Carta Orgánica Municipal establece que el gobierno municipal puede llamar a “referéndum popular cuando lo juzgue conveniente” y en estos casos el sufragio será obligatorio y el electorado debe pronunciarse por “sí” a la consulta realizada o “no” en rechazo a la misma.

El artículo 163 de la Carta Orgánica indica que se definirá con mayoría simple de los votos y el cumplimiento del resultado del referéndum será obligatorio.

Cortés puntualizó que podría apelar a esta herramienta en casos como la aprobación de Uber y las plataformas de transporte; la aprobación de parámetros para desarrollos urbanísticos a las que están atados los loteos sociales; y el desarrollo del cerro Catedral.

Los tres casos que ejemplificó tienen amplio debate. En el tema de regularización de las plataformas de transporte como Uber, el Ejecutivo impulsó un proyecto meses atrás pero quedó estancado y nunca pasó a sesión en el Concejo Deliberante. Por los loteos, recientemente se conoció que el primer plan de Cortés llegó al Deliberante y hay reparos por temas ambientales.

Mientras que en el caso del desarrollo urbanístico del cerro Catedral, el proyecto aún no pasó a esa etapa del Deliberante y sigue en el consejo de planeamiento, con severas críticas de organizaciones ambientalistas y opositores.

“No me voy a atar al fracaso, me voy a atar al éxito y el éxito de la intendencia va a ser el éxito de miles de barilochenses”, afirmó el jefe comunal, quien apuntó a los concejales y organizaciones sociales por “trabar” iniciativas.