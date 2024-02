Cortés retrotrajo los recortes al boleto estudiantil en Bariloche

A una semana de instrumentar recortes en el boleto estudiantil, con limitaciones de pasajes diarios y la quita del beneficio de gratuidad a los alumnos de nivel terciario y universitario, el intendente Walter Cortés retrotrajo su decisión y volvió al esquema anterior.

La decisión de Cortés generó polémica y rechazo de la mayoría de los bloques opositores del Concejo Deliberante, incluso con un proyecto de Natalia Almonacid (JSRN) y Facundo Villalba (Primero Río Negro) para anular la decisión porque los cambios se deberían realizar por ordenanza. También los estudiantes terciarios se reunieron en una concurrida asamblea y planeaban acciones a seguir.

Ayer, el intendente firmó la resolución 304 que de manera escueta ordena la derogación de la medida anterior, la resolución 274, “en todos sus términos, por contrario imperio”.

El intendente y su equipo de asesores utilizó una denominación del ámbito judicial “por contrario imperio” para retrotraer la medida, que significa que hubo una decisión por parte de otro tribunal.

El intendente había justificado los recortes anteriores con la quita del subsidio nacional por el cual la empresa Mi Bus deja de recibir unos 62 millones de pesos mensuales.

Con esta anulación, mantiene la vigencia la resolución de 2018 que había sido firmada por el exintendente Gustavo Gennuso y que establecía la reglamentación de la ordenanza que fijaba los beneficios del boleto estudiantil.

Cómo queda el boleto estudiantil

De este modo, se mantiene la gratuidad del boleto para alumnos de nivel inicial, primario, secundario y terciario/universitarios del sistema público, con 84 boletos gratuitos por mes para los estudiantes que concurren a escuelas de jornada simple y 120 boletos para los que acrediten cursar en jornada extendida o contraturnos.

El boleto gratuito no se puede utilizar los feriados y días no hábiles. No hay limitante de edad, como Cortés había definido una semana atrás.

Se mantiene además que los estudiantes de instituciones privadas deben pagar el 33,3% del valor de la tarifa del transporte urbano.