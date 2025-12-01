Cuál es la calle troncal de Neuquén que desde la pandemia está con bacheo por obras de cloacas

La calle Copahue quedó nuevamente cortada tras la reactivación de una mega obra de tendido cloacal entre la avenida Olascoaga y Corrientes, en el sector sur de Neuquén capital. Es el nuevo tendido del tramo final de las cloacas de la ciudad hacia la planta de tratamiento ubicada en la calle Tronador al fondo, en el barrio Confluencia.

En marzo finalizará la mejora cloacal en ese tramo. La troncal Lanín – Copahue cambió a mano única en 2024 porque la municipalidad definió transformarla en la vía alternativa a la ruta 22 para aliviar la congestión de tránsito en el sur de la ciudad, sentido hacia el puente carretero Neuquén – Cipolletti.



Pero casi la mitad de su recorrido, en unas 30 cuadras, está llena de obstáculos, ya sea durante los arreglos de las cloacas en ese tramo o cuando la obra culmina, con tachos y señales de advertencia que durante meses, obligan al conductor a esquivar la señalización de obra cada una cuadra y media.

Nueva obra de cloacas del EPAS sobre clale Copahue (foto Matías Subat)



Cuando la comuna inició el plan de nuevas troncales, a lo largo de casi seis kilómetros del corredor, solucionaron nudos viales, se estableció el único sentido de circulación y se priorizó la pavimentación de los tramos faltantes desde Valentina hasta Confluencia. La zona, aún de ripio en el barrio Belgrano y Confluencia, fueron planificados para pavimentar en el 2026, según se describió en el presupuesto.

Hubo cambio a mano única del corredor Lanín – Copahue para una mejor circulación, que se complica por el bacheo de obras desde 2023 (foto Matias Subat)



Pero en los tramos de los barrios La Sirena, Villa Florencia, barrio Nuevo y Belgrano, la troncal está en obra o con baches desde la gestión anterior por tareas del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS). En pandemia, por ejemplo, un gran socavón estuvo abierto más de tres meses después de una tormenta.



Una calle troncal llena de obstáculos

Los arreglos bajo tierra los realiza el EPAS, el arreglo posterior del pavimento lo realiza la municipalidad y la circulación con obstáculos la padecen los vehículos que usan la troncal para transitar de oeste a este de la ciudad, por la margen sur de la ruta 22.

“¿Cuántos baches hay en la ciudad: 120.000 metros cuadrados son solo de baches?” consultó una concejala de la oposición en la comisión de Hacienda cuando se analizó el presupuesto de obras de la ciudad.



Baches en Neuquén en el corredor Lanin – Copahue antes de llegar a la calle cortada en Olascoaga y Copahue (foto Matías Subat)

Y le trasladó al Ejecutivo los reclamos por constantes reparaciones en la calle Copahue. “Son gestiones del EPAS, no lo puedo resolver, son obras civiles que cuando se terminan, nos avisan y reparamos ”, respondió el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola.



Los arreglos entre Corrientes y Olascoaga

Según se informó desde el EPAS, entre Olascoaga y Río Negro, se ejecuta el recambio de un colector cloacal de 1.500 milímetros en un tramo de 240 metros de la Copahue. Los trabajos permitirán desafectar la vieja cañería que está “parcialmente colapsada y limitada en su capacidad de transporte”.



Se aclaró que los trabajos, que comenzaron en octubre de 2023, quedaron paralizados por la interferencia de otras redes de agua potable, un colector viejo y un gasoducto paralelo a la traza, por lo que tras resolver técnicamente el sector, el 1 de octubre retomaron las tareas, con un plazo de contratación hasta el 28 de febrero del 2026. La obra alcanza un nivel de ejecución de un 15% en el sector.