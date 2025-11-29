El 6 de enero abren las ofertas para iniciar la nueva avenida Mosconi en Neuquén

Apertura de Ofertas para la Nueva Avenida Mosconi La apertura de ofertas para la obra del tramo Linares-Gatica de la ex Ruta Nacional 22 está fijada para el 6 de enero de 2026, conocido como el Día de Reyes. El proyecto, que concentrará más de un tercio de los fondos de infraestructura municipal para 2026, contempla la ampliación a cuatro carriles por sentido, bulevar central, ciclovías y la incorporación de un pluvial de gran porte bajo la traza.

La apertura de ofertas para la obra del tramo Linares-Gatica de la ex Ruta Nacional 22 se fijó para el Día de Reyes, con un presupuesto oficial superior a los 69 mil millones de pesos. La obra tiene un plazo de ejecución de un año y corresponde al tramo más céntrico de la arteria.



La Municipalidad de Neuquén publicó en el boletín oficial la licitación pública destinada a la ejecución del tramo Linares-Gatica de la nueva Avenida Mosconi.

La fecha de apertura de las ofertas queda establecida para el 6 de enero de 2026 a las 12 horas, en la Secretaría de Infraestructura y Planeamiento Urbano.

El proyecto forma parte del esquema general de ampliación de la Ruta 22 o avenida Mosconi, obra que concentrará más de un tercio del presupuesto municipal para infraestructura del año 2026.

La intervención prevista sobre este tramo contempla la ampliación a cuatro carriles por sentido, la incorporación de un bulevar central con senda peatonal, la construcción de ciclovías y la instalación de un sistema integral de iluminación.

La documentación oficial establece un presupuesto de $69.660.444.781,17 y un plazo de ejecución de 360 días corridos. Los pliegos se encuentran disponibles para consulta en la Subsecretaría de Gestión de Contrataciones de Obras Públicas, mientras que la venta se mantiene habilitada hasta el 22 de diciembre de 2025.

Integración del plan vial mayor

Según se informó, la expansión de esta avenida urbana se integra a un plan mayor que contempla seis sectores de intervención.

En el ejercicio 2026 se incluyen dos tramos, que se desarrollarán de manera paralela y disponen de un plazo de ejecución de un año.

Los dos tramos incluidos en 2026 son: el comprendido entre el puente carretero y Primeros Pobladores, y el que se extiende entre Linares y Gatica.

El sector anunciado en la primera licitación (Linares-Gatica) corresponde a una de las áreas de mayor transformación, debido a la ampliación de la multitrocha y a la incorporación de un pluvial de gran porte bajo la traza.

Se presentó el plan en el Deliberante

La obra se enmarca en el convenio firmado entre el municipio y la provincia, que habilitó el llamado licitatorio y permitió avanzar con los ajustes finales del proyecto ejecutivo.

El equipo de Obras Públicas presentó en el Concejo Deliberante el detalle completo del plan de inversión previsto para 2026, que incluye la totalidad de las obras viales en el presupuesto municipal de la ciudad de Neuquén.

Frase destacada: «El proyecto integra el plan de ampliación, que concentrará más de un tercio de los fondos de infraestructura en el ejercicio municipal 2026.»