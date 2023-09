Cuestionan la falta de información en Senillosa para llevar a cabo la transición de gobierno

El intendente electo de Senillosa, Lucas Páez, criticó que a dos meses de asumir en el cargo, no cuenta con la información necesaria para hacer un plan de trabajo inmediato. Indicó que no recibió respuestas a su pedido de información administrativa y contable, mientas hay fuertes versiones extraoficiales de una gran cantidad de pases a planta y entrega de terrenos en condiciones de irregularidad, dijo.

Así lo indicó a Rio Negro, en medio de una situación de conflicto en la localidad por las medidas de fuerza de los municipales que, entre otros servicios, tiene paralizada la recolección de residuos.

“En julio, después de la resolución de proclamación de la Junta Electoral elevé una nota y hasta ahora no tuve respuestas. No hay razón para no comenzar la transición”, dijo Páez. Agregó que si bien Senillosa no adhirió a la ley provincial que establece el mecanismo de intercambio de información entre el gobierno saliente y el Ejecutivo electo en la comuna, se trata de información pública la que se requiere, “no secretos de Estado”, comparó.

El intendente electo indicó que en diciembre, cuando asuma, habrá compromisos que debería conocer con antelación, proveedores y contrataciones de las cuales debería estar al tanto.

“Se habla de pases a planta de 80 personas en condiciones irregulares, porque serían planta política y personas que no cumplirían con los requisitos establecidos en los estatutos de ingreso. También hay versiones de entregas de tenencias precarias de terrenos, con prácticas de discrecionalidad por una extensión de unas 50 hectáreas, en situaciones poco claras que no han pasado por el Concejo Deliberante”, deslizó.

Aclaró que no logró información oficial que confirme o refute las versiones. Recordó que la intendenta Patricia Fernández deberá gobernar hasta el 10 de diciembre, momento en el cual asumirá una banca en la Legislatura de Neuquén.

Aseguró que en Senillosa, se enteraron por empleados legislativos de que la jefa comunal se encontraba de licencia desde el 12 de septiembre, al igual que el presidente del Concejo Deliberante y la vicepresidenta del cuerpo legislativo. Cuando los ediles electos Carlos Barros, Raúl Gacitúa, Mariana Luna y Nicole Alveal fueron a una sesión del Deliberante, supieron en el lugar que se había producido una sesión extraordinaria antes de los días fijados para el debate, momento en el que se abordaron las licencias.

«Se empieza a tratar el presupuesto 2024 que deberíamos ejecutar nosotros y el estado de abandono de la ciudad no da para más, mientras está paralizada la administración y los servicios públicos por un conflicto que se debe atender. Es necesario saber cuál es la situación administrativa y contable de la comuna, lo hicieron Rolando Figueroa y el gobernador Omar Gutiérrrez, sin inconvenientes y debería seguir ese ejemplo de apertura democrática ”, planteó.