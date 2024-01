Cutral Co presentó su protocolo para situaciones de violencia de género en el municipio

En Cutral Co se elaboró y presentó el protocolo denominado de Acción Institucional ante Situaciones de Violencia que está destinado a integrantes del gabinete municipal. Esta medida, junto a las capacitaciones en temática de perspectiva de género y violencia contra las mujeres, que son obligatorias, buscan erradicar la violencia.

La secretaria de Mujer y Diversidad, Carolina Alarcón, explicó a este medio que este protocolo surgió porque de la charla con funcionarios se advirtió que «hubo algunas dificultades en sectores, con situaciones de querer actuar o acompañar a alguien y no se sabe cómo hacerlo».

La secretaría tiene diagramados dispositivos para trabajar tanto en la contención como en el acompañamiento, y en consecuencia les pareció pertinente dejar «una herramienta que ellos puedan tener a mano cuando la necesiten, y para saber cómo encaminarse, sobre todo para no revictimizar», contó Alarcón.

Hay muchos sectores que trabajan con infancias, adolescencias, adultos mayores, y personas con discapacidad. «Es para que se sepa cómo intervenir cuando se ejerce violencia hacia afuera, pero también con nuestros pares, dentro de la institución, entre losjefes y empleados, porque nos llegan las denuncias», subrayó.

Las psicólogas sociales Daniela Baigorria e Ivana Aguilera explicaron cómo se elaboró el protocolo. «Es el camino a seguir si surgiera una situación de violencia, cómo deben actuar secretarios, subsecretarios, coordinadores»; dijo Baigorria.

El día de la presentación estuvieron la secretaria de la Mujer y Diversidad, Carolina Alarcón, Daniela Baigorria e Ivana Aguilera (Foto: gentileza)

Esta herramienta busca orientar en la intervención y de manera eficaz, con un «flujograma que es la guía que le permitirá a quien esté como responsable de la institución tomar intervención, hacer la derivación y articulación correspondiente».

En tanto, Aguilera, comentó que todas las personas que tienen a su cargo un área municipal, recibieron los distintos conceptos a tener en cuenta a la hora de recibir y dar una buena asistencia. «Todo tiene que ver con una perspectiva de género y perspectiva de derechos humanos con las que trabajamos desde siempre en esta Secretaría», acotó.

La idea es que se cuente con los marcos teóricos y formativos para «no seguir vulnerando los derechos». Consideraron que es un gran avance y «una herramienta fundamental para avanzar en la construcción de una sociedad más justa entre mujeres, entre las diversidades sexuales LGBTQ+ y adultos mayores».

El mecanismo con el que se trabajará es que cuando se detecte una situación de violencia, la persona a cargo del área deberá conectarse con la secretaría de la Mujer. A partir de ahí se interviene con la evaluación de la situación y se podrá establecer si se trata de «un conflicto dentro de la institución o es de violencia que requiera otro tipo de abordaje», refirieron.

Será el equipo que trabaja a partir de la ley 2302 -con niñas, niños y adolescentes- o el que aborda la ley 2785, quienes se dedican a trabajar con situaciones de violencia intrafamiliar o laboral.

«Nos parece un hecho muy importante porque marca un antes y un después dentro de la municipalidad. La idea es trabajar para prevenir y erradicar las situaciones de violencia, detectarla y utilizar las herramientas que nos marcan los indicios», subrayó. Mientras más temprana sea la señal, mejor será el abordaje», sentenció.

Recordaron que aquella persona que no encuentre una respuesta puede concurrir directamente a la Secretaría – situada en Sarmiento y Sáenz Peña- para plantear el tema. Las técnicas remarcaron que es confidencial y se puede brindar la contención.

Se recordaron los teléfonos que son los fijos: 4861111 y 4865346; y el celular 2995532504.