Cutral Co tiene previsto la reapertura de la planta de tratamiento de residuos

Cutral Co La planta de tratamiento de residuos fue recuperada. (Foto: gentileza)

La planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos que está situada en la zona cercana a Monte Hermoso, en Cutral Co empezó a recuperarse. El espacio que pertenece al municipio no estaba en condiciones de uso por lo que inició un intenso proceso de recuperación que incluyó máquinas con aportes de Nación. De no existir inconvenientes, en dos semanas podrá estar en funcionamiento.

Esta planta fue creada en el año 2000 y a lo largo de los años tuvo un deterioro que se profundizó en los últimos tiempos cuando sufrió hechos de vandalismo de las instalaciones. Desde hace un tiempo -alrededor de un año- se busca su recuperación para volver a dejarla en óptimas condiciones.

De esta manera, se busca que el programa ambiental que tiene la comuna pueda ponerse en valor.

En este contexto, el secretario de Servicios Públicos, Henry Torrico explicó que durante la pandemia se aprovechó para trabajar en el reacondicionamiento de las instalaciones, se refaccionó el sistema eléctrico de todo el predio; en el sector destinado a la administración y la garita. El funcionario describió que se repararon las máquinas, se pintó el galpón, y se reparó la cinta de selección de los residuos.

Cutral Co, galpón principal de la planta de tratamiento de residuos. (Foto: gentileza)

Desde el Ministerio de Medio Ambiente de Nación, a cargo de Juan Cabandié se envió equipamiento para la planta que fueron gestionados a través del intendente José Rioseco. De no mediar inconvenientes, en dos semanas se puede estar en condiciones de ponerla en funcionamiento. “En no más de dos semanas”, dijo Torrico.

El coordinador de la planta, Raúl Seoane, quien fue el encargado de presentar el proyecto y llevarlo adelante cuando se creó en el 2000 indicó que el programa ambiental para la ciudad es mucho más que la planta de residuos y que se trabaja para ponerla en valor.

El proyecto tiene un proceso de primera selección, inicial, otro de segunda selección, fina, y dentro del galpón principal se realiza la totalidad del manejo del residuo urbano.

«Esta planta se inauguró en el año 2.000 funcionó muy bien, pero después entró en un proceso de deterioro de maquinarias, además hubo actos de vandalismo y eso rompió muchas máquinas. Y a partir de allí, el municipio de la ciudad de Cutral Co, comenzó con el proyecto de ponerla en valor nuevamente para poder reiniciar su programa de educación ambiental», acotó.

Para ello se dispuso la inversión para el acondicionamiento que incluyó la pintura, cableado, reparación de equipos, con el acompañamiento de Nación. En la próxima etapa deberá existir el compromiso de los vecinos.

«Permite no solamente hacer un manejo sustentable de los residuos, sino que también le da la posibilidad a los chicos de los colegios para que se capaciten, a los vecinos puedan participar de este programa, porque la gestión es integral, eso significa que deben comprometerse», aclaró. Finalmente, Seoane especificó que “basta que separen todos los secos por un lado, y los húmedos en otra bolsa para colaboración en el tratamiento de los residuos”.