Un bebé rodó por la pendiente de un cerro en Bariloche: cayó 15 metros tras desprenderse su mochila

Un bebé de un año y medio resultó herido luego de rodar por una ladera unos 15 metros en el cerro Ventana, en Bariloche. Según las primeras informaciones la mochila por donde era llevado se desprendió. Iba en su momento con sus padres, un matrimonio ruso.

Se inició una investigación por presunta negligencia, informaron fuentes policiales a Diario RÍO NEGRO.

Rodó un bebé por una ladera del cerro Ventana: qué se sabe

El hecho ocurrió ayer a la tarde, alrededor de las 18. El bebé, con DNI argentino, estaba junto a sus padres, que hacían en ese momento una travesía en uno de los senderos.

Era llevado en una mochila que que por alguna razón se desprendió. Se investiga si estaba mal sujetada o si se rompió. La caída por la pendiente le produjo escoriaciones y un sangrado en la nariz. «La mochila amortiguó el golpe», dijeron desde la policía a este medio.

Intervino Protección Civil, Parques nacionales, policía y una ambulancia del hospital zonal. En el establecimiento de salud se le hicieron estudios médicos. Está fuera de peligro.

Cayó un bebé en cerro Ventana: investigan presunta negligencia

Por el hecho, se iniciaron actuaciones por presunta negligencia. Como parte de la investigación se secuestro la mochila por parte de personal de Criminalística de la policía de Río Negro.

Hubo dos testigos que se encontraban en el momento de la caída. Fueron quienes se comunicaron con los rescatistas.