Defienden las piletas cloacales que se construirán en la meseta de Neuquén

“Vamos a solicitar la Etapa II del reacondicionamiento de la pileta de descarga, el acceso perimetral y caminos en la zona donde se harán las piletas de saneamiento cloacal”, dijo el subsecretario de Medio Ambiente del municipio, Francisco Baggio. Según el funcionario, la licitación privada que se adjudicó a Basaa SA por unos 64,2 millones de pesos, es de “ vital importancia para la ciudad”.



Indicó que si el municipio no se ocupaba de piletas de saneamiento cloacal en la barda, se produciría un desastre ambiental por las descargas clandestinas.

Baggio indicó que las normativas que dieron origen a las dos piletas de saneamiento del Complejo Ambiental Neuquén, tienen errores formales debido a que “esto no está dentro del CAN, sino afuera, calle de por medio”.



Y aclaró que el origen de la obra no fue el reemplazo del viejo sistema de lagunas, como lo señala la resolución 586 que empujó a la licitación privada, sino la necesidad de reemplazar la pileta de oxidación cloacal que “está al límite de sus funciones por la descarga de los atmosféricos y camiones vactor”.



“Técnicamente son piletas de oxidación que funcionan como lagunas sanitarias porque cumplen esa función: a través de un proceso de oxidación degradan el residuo orgánico y luego el líquido se puede verter en el terreno”, explicó.



Agregó que la pileta actual “está al límite” y las bacterias no cumplen su función por la saturación orgánica. Respecto al viejo sistema de lagunas, dijo que en la anterior gestión, fueron trasladadas de la zona de lo que actualmente es Casimiro Gómez y Autovía Norte (nueva ruta 22) a la ubicación cercana a la CAN.

Aseguró que cuando inició la gestión actual hace 2 años, el lugar “tenía un uso sin control, donde venían de otros municipios a tirar líquidos de dudosa procedencia”.



Estoy contento de de que esta licitación prosperara y se haga una readecuación de las piletas, esto iba a rebalsar, era vital para la salud pública”. Francisco Baggio, subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana.

“Comenzamos a tener problemas de filtración en el terraplén, por eso pedimos que se contrate la obra de reparación de los terraplenes y la adecuación de la pileta. Se va a enripiar el camino de acceso”, sostuvo Baggio.



El 22 de marzo se firmó la adjudicación a Basaa por 64.2 millones para la obra “lagunas sanitarias del complejo ambiental – etapa 1”, y en un plazo de 90 días debe finalizar el proceso de ejecución.

Baggio sostuvo que en otros lugares el tratamiento del vertido de estos líquidos se lleva a cabo “sin control y cuando se realiza en las plantas cloacales en existencia, hay riesgo de sacar de régimen los complejos de tratamiento”.



“Casi ningún municipio tiene estas lagunas, es un sistema natural y viable con una cavidad en el suelo y un proceso aeróbico que degrada la carga orgánica por anaerobiosis”, defendió.

Por otra parte, aseguró que las descargas de escombros en la laguna Paimún cesaron y se ordenó en el CAN una descarga controlada de residuos sólidos, a precio diferencial.