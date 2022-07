Denuncian discriminación y retención de aguinaldo contra una trabajadora municipal de San Martín de los Andes

El Consejo Directivo de ATE Neuquén denunció al gobierno municipal de San Martín de los Andes por retacear el pago del aguinaldo a una empleada que es afiliada de esa organización, en lo que calificaron como un caso de “persecución sindical y violencia de género”.

Según indicaron, la trabajadora milita en la agrupación Verde y Blanca de ATE, que es opositora a la conducción del sindicato en esa localidad, a la cual acusaron de “complicidad” con la maniobra. Responsabilizaron en forma directa por la discriminación al intendente Carlos Saloniti y al subsecretario de Gobierno Saúl Castañeda.

Consideraron que ambos funcionarios necesitan “una capacitación en perspectiva de género” para interiorizarse sobre la gravedad de “ejercer violencia económica sobre las mujeres”. Según ATE, la trabajadora sufrió el “bloqueo” del pago del medio aguinaldo, que le impidió cobrar junto al resto del personal, por una orden que atribuyeron a las máximas autoridades del municipio.

La secretaria de Comunicación de ATE Neuquén, Paula López Osornio, afirmó que no podían revelar ningún dato que permita identificar a la persona damnificada y sólo dijo que cumple tareas “administrativas”. Insistió en que la decisión de no depositarle el aguinaldo es de “extrema gravedad”, porque afecta su sostenimiento económico y es “como dejarla sin percibir el sueldo”.

ATE manifestó su “profunda preocupación” por el hecho y adelantó que realizará “las denuncias correspondientes ante la Justicia”.

Este medio consultó a Castañeda, quien dijo no tener conocimiento puntual del caso y no poder identificarlo con los datos suministrados. Señaló -sin asociar una cosa con la otra- que hubo recambio de autoridades en ATE meses atrás y que a partir de aquel hecho dos empleadas del municipio “fueron notificadas para que vuelvan a su trabajo y una lo hizo pero la otra no”.

Refirió también que en algunos casos no se les pagan sueldos y aguinaldos a los municipales por depósito bancario sino “con una modalidad distinta”, porque se trata de empleados que deben “notificarse de alguna cosa, por ejemplo para actualizar su domicilio o una declaración jurada”. Por eso son convocados para cumplir con ese trámite y el pago quedaría supeditado a esa citación.

Pero Castañeda aclaró que “no hay cuestiones personales” con dirigentes del gremio y que no tenía conocimiento certero del caso denunciado, porque las situaciones excepcionales en el pago de haberes son tramitadas “por la asesoría letrada”.