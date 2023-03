«Efecto Airbnb» en Bariloche: crecen los alquileres turísticos

En lo que va del año, solo dos meses y medio, el área de Habilitaciones de Bariloche recibió más de 150 expedientes que están en trámite para regularizar alojamientos turísticos. Durante todo el 2022, recepcionó 30 expedientes.

En diciembre del 2020, en plena pandemia, Bariloche tenía habilitados 1900 departamentos o casas destinadas al turismo. En enero de este año, disponía de 2200. Las autoridades estiman que los alojamientos informales triplican ese número.

Los hospedajes turísticos crecen en detrimento de los alquileres permanentes. Este fenómeno que ya lleva varios años en Bariloche y en otras localidades de la región se palpita también en la ciudad de Buenos Aires donde lo llaman “el efecto Airbnb”.

“La gente se volcó al alquiler turístico, pero no es una realidad de Bariloche sino mundial. Más aún en Argentina, con este contexto económico y la ley de Alquileres”, resumió Sebastián Rodríguez, secretario de Fiscalización de Bariloche.

Rodríguez resaltó que hoy se alquila en todos lados, no solo en el centro y el oeste de Bariloche. “Hay gente que ha adaptado una cochera como hospedaje, con dos cuchetas. Es la tentación de ganar dinero”, señaló.

En una de las plataformas más conocidas, se ofrecen departamentos céntricos en Bariloche para cuatro personas, a valores que arrancan de los 10 mil a 13 mil pesos la noche, para abril, temporada baja. Esos valores ascienden hasta 30 mil pesos, por día, en julio.

Gervasio Muñoz, titular de la Federación Nacional de Inquilinos, cuestionó la falta de datos a nivel nacional. “Ni el Ministerio de Turismo tiene datos. Es un problema generalizado, pero el estado no estudia ni habla de esto. Se sabe que los precios de un alquiler turístico son mucho más importantes que un alquiler de vivienda permanente”, manifestó.

Dijo que este fenómeno lleva años, especialmente en la Patagonia donde hoy se vive “una situación dramática”. “El gobierno no dice qué está haciendo; mientras tanto, algunos hacen negocios y generan una crisis fuerte. Hoy es un problema socio económico, de desarrollo de la vida en las ciudades. En muchos lugares de Europa, la gente ya no vive en las ciudades sino en las afueras. Debe viajar para trabajar. ¿Cómo seguirá esto si el estado no interviene? Alquileres más caros, contratos más cortos y expulsión de las ciudades”, planteó Muñoz.

Puso como ejemplo, el caso de Portugal que, ante la emergencia habitacional, su gobierno prohibió la habilitación de nuevos pisos turísticos para incentivar el regreso al mercado inmobiliario de alojamientos que ahora se alquilan solo a visitantes.

Infracciones

En lo que va del año, el municipio de Bariloche infraccionó a los propietarios de 300 alojamientos turísticos. De marzo de 2022 a marzo de este año, se labraron un total de 800 infracciones, de las cuales unas 100 obedecieron a denuncias anónimas.

Según Rodríguez, tras el llamado de atención, los infractores suelen regularizar su situación ya que el trámite no es “engorroso” ni tiene costo.

Desde el año pasado, aseguró, “se mete presión a los alojamientos ilegales para que se registren. Se avanzó mucho. Estamos haciendo un arduo trabajo de inspección a partir de las denuncias que recibimos. También siguien en detalle las plataforma, como Airbnb y Booking, aunque es difícil lograr datos reales de las personas. Nunca sabés quién es el dueño”.

Rodríguez aseguró que el municipio firmó un convenio con la Asociación Hotelera. “Es la contratación de una herramienta para filtrar todas las ofertas en las plataformas actuales y obtener los datos de los titulares de esos inmuebles para poder hacer la Fiscalizacion correspondiente”, afirmó.

Ante el pedido desesperado de inquilinos que no tienen dónde vivir, la concejal del Frente de Todos, Julieta Wallace, había propuesto crear el Consejo Local de Alquiler y otorgar incentivos fiscales a fin de promover la oferta de viviendas de alquiler permanente. Pero el oficialismo votó en contra de la iniciativa.

Rodríguez consideró que la solución al problema de la vivienda no es la fiscalización sino la ley de Alquileres que no resulta conveniente para los propietarios.

¿Qué se necesita para la habilitación turística?

Es necesario ser monotributista, presentar los planos del final de obra y el título de propiedad. Además, se requiere de un sellado en la Dirección de Rentas.