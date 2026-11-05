Comienza en Neuquén el encuentro más grande de artesanos de la Patagonia

Desde hoy y hasta el lunes inclusive artesanos y artesanas de todo el país se reunirán en el 33 Fiesta del Arte Popular Callejero y 47 edición del Encuentro de Artesanos del país que se lleva a cabo en Neuquén, en el bulevar de la avenida Argentina, en el cuadrante comprendido por San Martín o Independencia y Carlos H Rodríguez o Alberdi.

«La feria será declarada de interés cultural y turístico» provincial, dijo Nancy Carlino, una de las voceras de la comisión organizadora. Los invitados e invitadas «Vienen compartiendo viaje, con mucha solidaridad puesta en este encuentro para poder participar: alegría por los 33 años de Festejos y 47 del Encuentro, con ganas y energía de ponerse al hombro todo», dijo la artesana.

Se instalarán casi un centenar de los artesanos y artesanas locales, con unos 300 invitados: en total 400 participantes de la más grande exposición de artesanías en la zona sur patagónica, en todo tipo de material como cuero, vidrio, madera y metales.

La reunión se desarrollará del 5 al 9 de noviembre y como toda Fiesta tendrá teatro y títeres a la gorra, música en vivo, estatuas vivientes, exposición de caricaturas arte circense y otros espectáculos que se desarrollarán en el sector de la avenida que se transformará en la peatonal durante la tarde.

«Nos reunimos para celebrar y compartir nuestros oficios, nuestro arte, ofreciéndoles una amplia variedad de artesanias con diseños únicos para que pasen a apreciar y puedan llevarse lo que más les guste», planteó la organización de artesanas y artesanos en un comunicado de prensa.

La instalación ferial no se suspende por inclemencias climáticas, aunque hasta el día del cierre se prevén jornadas templadas (de unos 20 a 24 grados), con una mínima posibilidad de lluvias el viernes por la mañana y también el lunes; con algo de viento hoy y el jueves y mucho sol el resto de los días del encuentro y festival.

El Encuentro se realiza de modo autogestivo. Los invitados e invitadas llegan previa selección: por mail o WhatsApp postulan sus trabajos y una comisión evalúa, revisa la innovación, creatividad y trabajo genuino para conceder unos 300 espacios de exposición sobre la avenida Argentina. Hoy por la mañana se realiza la inspección de los trabajos, por parte de la comisión organizadora y luego cerca del mediodía ya estarán abiertos los gazebos y la exposición.