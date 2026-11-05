Quini 6: quedaron vacantes los pozos mayores y el próximo sorteo acumula más de $7.200 millones

Durante la noche del miércoles 4 de noviembre 2026, el sorteo número 3.423 de Quini 6, bajo la fiscalización oficial de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, concluyó sin tarjetas ganadoras en el Tradicional ni en La Segunda, permitiendo que la masa global de premios continúe su escalada hacia una cifra monumental.

En contrapartida, la fortuna de Quini 6 derramó fondos sustanciales en los escalones secundarios, beneficiando de forma directa a siete participantes que rozaron el pozo mayor de La Segunda con casi seis millones de pesos cada uno, además de favorecer a otros 24 apostadores en el Siempre Sale.

Resultados Quini 6: números ganadores del sorteo del miércoles 4 de noviembre 2026

El bolillero oficial de la Lotería de Santa Fe, en su clásica emisión nocturna, arrojó las siguientes extracciones y asignaciones para cada categoría:

Modalidad Números de la suerte Estado del premio Ganadores / Monto individual Tradicional Primer Sorteo 02 – 09 – 14 – 27 – 39 – 45 Vacante

($1.493 millones) 35 ganadores con 5 aciertos

($1.176.465,60 c/u) La Segunda del Quini 18 – 19 – 28 – 30 – 43 – 45 Vacante

($2.105 millones) 7 ganadores con 5 aciertos

($5.882.328,00 c/u) El Quini que Siempre Sale 01 – 07 – 12 – 25 – 29 – 38 Con ganadores 24 ganadores con 5 aciertos

($15.392.497,50 a repartir) Pozo Extra 02 – 05 – 09 – 14 – 18 – 19 – 20 – 21 – 27 – 28 – 30 – 32 – 39 – 43 – 45 Con ganadores 771 ganadores

($259.403,37 c/u)

Próximo sorteo de Quini 6: pozo acumulado para el domingo 8 de noviembre 2026

De cara a la jugada del fin de semana, la Lotería de Santa Fe confirmó que la masa poceada para el sorteo número 3.424 superará los $7.200 millones, traccionada de forma directa por los más de $2.105 millones de La Segunda, los casi $1.500 millones del Tradicional y el fondo en alza de La Revancha.

Los apostadores pueden tramitar sus cupones oficiales, integrados por seis cifras del 00 al 45, en las agencias de quiniela habilitadas antes de las 19:30 del sábado por la tarde.

El acto público oficial se realizará el domingo 8 de noviembre 2026 a las 21:15 en la sala institucional, contando con transmisión federal en directo por la TV Pública, RTS Santa Fe y vía streaming en la cuenta oficial de YouTube del organismo.