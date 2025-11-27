El Centro de Día para las adolescencias de Neuquén logró un terreno en Canal V

Por unanimidad, el Deliberante aprobó la cesión de un terreno en Canal V para la construcción de un centro de día para adolescentes que están bajo la tutela de la Defensoría de los derechos del Niño y de la subsecretaría de Familia de la provincia. El proyecto deberá tomar forma antes de dos años, de lo contrario, el lugar será restituido al municipio.

El expediente estaba en tratamiento desde los primeros meses del año, explicó la concejala Romina Miranda (Confluencia Neuquina) que presentó el acuerdo en la sesión.

En diálogo con Diario RIO NEGRO agregó que integra el consejo municipal de lucha contra las adicciones y que al tomar contacto con el Consejo provincial de Niñez y Adolescencia (CoProNAF) supo de la necesidad de terreno para el proyecto del centro de día.

El lote estaba listo para la subasta pública, explicó Miranda, sin embargo, hizo las gestiones en el Ejecutivo para el cambio de destino. «Se trata de un lugar de utilidad para las necesidades urgentes y así como desde esta gestión el eje son los jóvenes, con políticas como la del boleto gratuito, aún más para resguardar sus derechos», sostuvo.

La decisión requería mayoría agravada en la votación, sin embargo, no fue necesario el conteo: el cambio de destino y la cesión a la provincia para el centro de día, se aprobó por unanimidad alrededor de las 14 horas hoy en la sesión.



La subsecretaría de Familia y personal del ministerio Público de la Defensa, presentes en el recinto, celebraron la definición del cuerpo legislativo.



Se trata de un espacio de 700 metros cuadrados cedido para el funcionamiento de una institución de atención integral de la niñez y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, se explicó.

“Hemos reconsiderado el destino” dijo Miranda y planteó que el despacho prevé que si en el término de dos años no se aplica el nuevo uso autorizado, el espacio volverá a la órbita municipal.



Lorena Rivas y Karina Sánchez, trabajadoras sociales de las defensorías públicas 1 y 3 de los derechos de los niños, respectivamente, indicaron que el centro fue proyectado desde el 2023 y que está presupuestado en el ejercicio 2026.

“La idea es que el centro sea un lugar donde los adolescentes puedan permanecer haciendo sus actividades con el abordaje de equipos técnicos, psicosociales, operadores que ofrezcan una atención individual y grupal en temas de salud, educación y familia; se trata de la atención integral para restituir derechos”, sostuvo Rivas.



Agregaron que el lugar será para jóvenes que, por diferentes situaciones y en condiciones de vulnerabilidad, son atendidos por la Defensoría y del área de Familia de la provincia.



“Cedemos el lote de manera gratuita para el centro de día de las adolescencias; será la subsecretaría de provincia la que realizará la obra en el barrio Canal V”, manifestó Miranda.