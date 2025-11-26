Usan una aplicación para fiscalizar el arrojo indebido de basura en la meseta y canales de Neuquén

“Vamos a habilitar un registro de infractores para que cuando tengan que renovar o hacer algún trámite con su licencia de conducir, quede trabado” por tirar basura en la meseta o en la ribera, dijo el subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert. El proyecto de ordenanza tuvo despacho esta semana y se tratará antes de fin de año en el Deliberante de Neuquén.

La erradicación de los microbasurales se tornó en problema porque la limpieza de los baldíos o patios de las escuelas no duran más de dos semanas porque algunos vecinos vuelven a tirar escombros, restos de poda o electrodomésticos rotos en los sectores saneados.



Con el antecedente de la aplicación que se usa para multar a los conductores que se estacionan en las rampas o sobre las veredas ( la app accesible), el oficialismo propuso una normativa que sumará el uso del celular para señalar a los infractores y la retención de la licencia de conducir.

La calle Águila, detrás del hospital norpatagónico en obra, es uno de los microbasurales más importantes en la zona de la meseta (foto Oscar Livera)



El proyecto tomará estado parlamentario en la sesión del Deliberante este jueves y está previsto que se vote el 4 de diciembre. Si hay consensos políticos, el proceso se apuraría para una sanción inmediata, se indicó.



Según explicó la presidenta de la comisión de Legislación, Victoria Fernández, la diferencia entre el sistema de la denuncia con foto al servicio telefónico 147 en Neuquén capital, será la validación inmediata de la imagen que envía el ciudadano. “La foto se toma como prueba suficiente para labrar el acta. Se acortan los pasos”, dijo Fernández.

Cuando los inspectores van al lugar donde se denunció el arrojo de basura, es posible que el vehículo ya no esté.



“Con esto se va a sumar inteligencia y tecnología a la fiscalización, es fundamental”, agregó Haspert.

Indicó que con la filmación o foto de la patente del vehículo que está tirando residuos al humedal o la meseta, “será prueba suficiente para que se labre acta de oficio y se registre la contravención”.

El oficio se remitirá al tribunal de Faltas, donde la juez impondrá la multa.

Las personas que sean captadas tirando basura o escombros en lugares no permitidos, no podrán renovar su licencia de conducir en Neuquén (foto Oscar Livera)



El funcionario agregó que “hay personas que no les importa cuando le labran un acta y lo vuelven a hacer, pero la licencia de conducir la van a necesitar en algún momento, entonces cuando haga trámites, se va a encontrar con que uno de los más importantes, está trabado”, sostuvo.



El despacho aprobado en comisión, dice que quienes registren sanciones ambientales “no podrán obtener, ni renovar” su carné hasta que paguen las multas y regularicen su situación en Limpieza Urbana.

La ordenanza crea un programa de “control y colaboración ciudadana” para la limpieza de la ciudad. La secretaría de Modernización aportará una aplicación o instrumento digital que le permita al frentista hacer la denuncia geolocalizada de quien tira basura, con la patente o la filmación donde se identifique el rodado.



En Neuquén hay dos centros de transferencia que reciben los residuos de gran porte desde las 9 a las 21, incluidos los fines de semana. Están ubicados en Tronador y Boerr yen Novella y Quimey, en el otro extremo de la ciudad. La denuncia se podrá extender al arrojo de poda de árboles, los daños en los contenedores de basura o los frentes de viviendas o inmuebles que signifiquen un riesgo a la salud.