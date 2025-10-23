Habilitaron instalar edificios y actividad comercial en los nuevos corredores urbanos de Neuquén

La calle Olavarría (del lado de Neuquén) o Río Colorado, podrá tener negocios y edificios en la vereda neuquina (foto Matías Subat)

El Concejo Deliberante aprobó el cambio de nomencladores y de usos en calles que comenzaron a ser desarrolladas como corredores urbanos, lo que permitirá poner comercios y edificios de altura en sectores que no estaban permitidos.

La ordenanza se aprobó hoy en el Deliberante de Neuquén con los votos mayoritarios del MPN y de los bloques oficialistas Confluencia Neuquina y Juntos por la Vida, con el acompañamiento de CCARi, el PRO y Fuerza Libertaria.

No dieron su voto a esta ordenanza el FIT y Pluralistas.

El presidente del bloque del MPN, Atilio Sguazzini, explicó que se trabajó en conjunto con el Ejecutivo Municipal, tanto los asesores en arquitectura del Deliberante como los del municipio y de Cordineu para «crecer en altura» con el abordaje de una nueva urbanidad en una ciudad con un alto índice de crecimiento económico y demográfico, sostuvo.

Los cambios en nomencladores permitirán poner edificios donde hoy no está habilitado más que dos plantas, y que coincide con el desarrollo de las nuevas avenidas urbanas, como por ejemplo la avenida Soldi en la zona norte de Neuquén, o la Obrero Argentino en el sur este de la ciudad.

Algunas arterias que se transformarán en principales en la zona del Paseo de la Costa, las calles que dejaron de ser doble mano para dar sentido único de circulación a los corredores como Lanin, Ricchieri o las laterales que se internan en Valentina norte a la altura de la Bajada de Maida, que podrán tener uso «mixto» y permitir el asentamiento de comercios.

Las calles en obra de asfalto como Futaleufu en la zona rural de Valentina, serán corredores urbanos con autorización para edificios de hasta 36 metros y comercios (foto Matías Subat)

Entrarán en la denominación de corredores las calles en desarrollo para unir la zona del aeropuerto con el microcentro neuquino o con la autovía norte, como la Chascomus, Trenque Launquen, la Crouzeilles o la calle Olavarría que se la conoce con el nombre designado por Plottier, como Río Colorado.

Los Alamos, Tronador, Saturnino Torres, Linares y Paimún en algunos tramos cercanos al Paseo de la Costa que se extendió por el sector del río Neuquén, serán habilitados para edificios de hasta 36 metros de altura, además de que su uso podrá ser mixto, es decir, comercial y residencial.

«Se va a permitir que existan comercios en la vereda de Neuquén de la Río Colorado, que es Olavarría», describió Sguazzini para ejemplifcar que en la zona de Valentina norte o Valentina rural, mientras del sector de la calle que pertenece a Plottier está permitido el uso comercial, en el lado de Neuquén estaba solo reservado para uso residencial.

En la calle que comparten Neuquén y Plottier, zona de Valentina, solo están habilitados los negocios sobre el sector plotteriense (foto Matías Subat)

El sector de nuevas urbanizaciones cercanas al Polo Tecnológico también tendrán habilitaciones de terrenos con destino permitido para la instalación de negocios y de torres de hasta 36 metros de altura, así como las nuevas arterias en inmediaciones a la avenida Los Paraísos o las principales pavimentadas de los barrios Terrazas y Mercantiles, por ejemplo.

Respecto a los edificios, Sguazzini aclaró que se instará a una nueva edificación en altura de torres independientes y morfología abierta, es decir, para que se edifique con espacios de retiro de frente y laterales para una urbanización en altura más armónica.