El Concejo Deliberante cuenta firmas por la ordenanza de CALF: otro intento para frenar los cobros extra

«Se sigue trabajando con la iniciativa popular, estamos verificando firmas», dijo la presidenta del Concejo Deliberante de Neuquén, Claudia Argumero, quien especificó que aunque el cuerpo está de receso legislativo, las áreas administrativas continúan con las tareas asignadas. Trabajan en corroborar el respaldo del proyecto de ordenanza que los vecinos autoconvocados presentaron en junio.

La última sesión fue el 4 de julio y la próxima se pautó para el jueves 25. El 22 las comisiones comenzarán con la formulación de despachos, en tanto en la de Legislación, ese día ingresarán los expedientes con las y los postulantes a los concursos para el Tribunal de Faltas y la Sindicatura Municipal.

Argumero indicó que si bien cesó el trabajo legislativo, el Deliberante está abierto y varios concejales tienen agendas de trabajo y se reciben consultas y atención por mesa de entradas. La secretaría legislativa continúa, dijo, con el llamado de las personas que respaldaron la iniciativa popular a fin de corroborar el asentimiento.

Así está dispuesto en la reglamentación fijada por la ordenanza que creó el estatuto. En forma aleatoria, se elijieron 50 de las más de 5.000 firmas que se recolectaron para respaldar un proyecto que quiere dar marcha atrás con la ordenanza de los nuevos cobros en la boleta de CALF.

«Decimos receso, pero todo el personal del área está abocado a ese trámite», explicó Argumero. La presidencia del Deliberante tiene a su cargo la verificación de la autenticidad de las firmas en cuanto al respaldo al proyecto y en caso de no encontrar falseadas, declara la admisibilidad de la iniciativa popular para que tome estado parlamentario. El cuerpo está obligado a darle tratamiento, tras lo cual se votará en una sesión.

Las y los vecinos autoconvocados exigen el tratamiento de la iniciativa, pese a que se conoce la postura política contraria del oficialismo, aliados y bloques mayoritarios. Una iniciativa de la Izquierda, que propuso la derogación de la ordenanza de los nuevos cobros de CALF, sigue en el orden del día de la comisión de Servicios Públicos sin tratamiento desde febrero.

La ordenanza que habilitó a CALF para ser agente de retención de otros cobros en la factura de luz se sancionó el 30 de noviembre y se puso en vigencia en marzo, cuando comenzaron los cobros a los usuarios con su factura.

En el caso del traslado del complejo Ambiental Neuquén (CAN), la tasa está sujeta al incremento trimestral de los tributos municipales y actualmente se recauda, por los usuarios particulares (más de 90.000 medidores) $4.390. La cuota por la deuda de Calf con Cammesa, se autorizó con «reajuste semestral» y aun no varió desde los $2.899 iniciales. La deuda con Cammesa, se prorrateó en 8 años para el pago bajo esta modalidad.

Postulantes y concursos abiertos

Con la reactivación de la actividad legislativa, el lunes 22 en la comisión de Legislación se definirá la cita para las y los postulantes a los cargos de Juez de Faltas 2 de la ciudad, 2 secretarías de los Juzgados de Faltas y el cargo contable de la Sindicatura Municipal.

Con el cierre de la inscripción, los aspirantes serán convocados a la entrevista personal, que es pública. Antes de fin de año debe haber definiciones, debido a que se vencen los mandatos tanto de la jueza Romina Doglioli como del síndico Mario Rafael Lazarte.

Argumero dijo que abrirá el concurso para suplir el cargo vacante del Defensor del Pueblo, tras el fallecimiento de su titular, Jorge Rey, el 8 de julio. La modalidad será la misma que para los otros concursos: convocatoria a interesadas e interesados, entrevista personal, elección de una terna y finalmente la votación en la sesión. Se estima que la elección se llevaría a cabo en las sesiones programadas para agosto.