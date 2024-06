Acuerdan en volver a debatir la ordenanza de CALF, pero será difícil la derogación en Neuquén

Las más de 5.000 firmas que respaldaron un proyecto para derogar la ordenanza de CALF serán verificadas en forma aleatoria para constatar que se cumplan con los requisitos de autoría. Hace más de 15 años que no se presentaba un proyecto por iniciativa ciudadana en el Deliberante de Neuquén.

El objetivo que buscan los vecinos que se autodenominaron «Integrados por CALF» es derogar la ordenanza que se sancionó en la última sesión legislativa del 2023, el 30 de noviembre, para sumar a la boleta de CALF los ítems «tasa CAN», la deuda con Cammesa, prorrateada en cuotas durante 8 años a cargo de los socios y la boleta del EPAS.

Se sancionó con la anterior composición. La implementación de la ordenanza de CALF todavía no incluyó los importes por agua y saneamiento, debido a que no se firmaron los acuerdos aún entre el EPAS y el municipio para viabilizar a CALF como agente de retención.

El planteo de derogar la ordenanza recaudatoria tiene el rechazo del oficialismo, sus aliados y algunos integrantes de la oposición. Por esa razón, el proyecto de la Izquierda, que planteó la derogación en febrero, sigue en comisión sin las firmas necesarias para que se gire al recinto y se vote.

Sin embargo, la Carta Orgánica obliga a que si se juntan las firmas necesarias para la iniciativa ciudadana, el Concejo debe tratarlo.

A pesar de que no tienen una postura firme por la derogación o continuidad de la polémica ordenanza, varios bloques de la actual composición del Concejo no fueron parte de la discusión que terminó en la sanción de la ordenanza 14.645/23 y están de acuerdo en reabrir el debate, que se desplieguen los números y de la cobranza de los tributos y la cuota de la deuda de la cooperativa en la boleta del consumo eléctrico.

Concejalas a favor de debatir la ordenanza

«Cuando lo sancionamos, entendimos que era necesario hacerlo. Si dan las formalidades de la presentación que hicieron los vecinos, lo trataremos y se tendrá que evaluar. Nosotros entendemos que el contexto no ha variado», adelantó María Victoria Fernández (MPN) vicepresidenta del Deliberante.

Para Karina Rojo, del bloque «Pluralistas» están abiertos a discutir «si se cumplen las instancias que fijó la reglamentación de la iniciativa ciudadana». Agregó que «en buena hora y si lo están solicitando los vecinos, se debata y se discuta la problemática, aunque sobre el fondo, de derogar o no, tendremos que sentarnos a analizar según surjan de los datos que se aporten en comisión«, aseguró.

Valeria Todero, desde el ARI, explicó que debido a que la ordenanza ya había sido sancionada los días previos a la asunción, «no pudimos tener el conocimiento fino y acabado de por qué se aprobó. Hemos escuchado distintas voces, pero desconozco ese debate que llevó a la aprobación. Celebro la iniciativa popular, es una herramienta para llevar adelante el pedido y si se confirma la autenticidad de las firmas y sale la admisibilidad del proyecto, escucharemos las voces de todos para tomar una decisión», dijo.

Desde el PRO, Denisse Stillger (concejala reelecta), reiteró su postura contraria a la derogación aunque aseguró que «si debo firmar en comisión el despacho para que llegue al recinto, lo voy a hacer. Yo estuve de acuerdo con la Audiencia Pública para analizar el fondo de la situación (el oficialismo y la mayoría de los concejales se negaron a la audiencia por este tema pese a las más de 13.000 firmas recolectadas) y entiendo que si se cumplen los requisitos, tenemos la obligatoriedad de tratar el proyecto. Estoy a favor que se discuta en la comisión, aunque no estoy por la derogación, eso lo zanjamos en la gestión anterior», dijo Stillger.

Daniel Figueroa (Juntos por la Patria- Nosotros Queremos Neuquén) no participó de la anterior composición del Deliberante y no respondió al ser consultado sobre la iniciativa popular, aunque ya es conocida su postura en contra de la derogación de la ordenanza y de que se mantenga el pago de la cuota de cobro a los usuarios en la boleta de luz para pagar la deuda de la cooperativa con Cammesa.

El planteo de derogación de esa ordenanza no tomó estado parlamentario en la sesión del jueves pasado y es posible que tampoco ingrese formalmente en la sesión del 4 de julio.

Es que se deberán verificar que se cumplió con el 1,5% del último padrón electoral para concejales. La veracidad de las firmas se realizará mediante un muestreo aleatorio de 50 de las adhesiones y si al menos un 10% no correspondiera a electores de Neuquén o no hubieran dado su aprobación para el proyecto de derogar los cobros en la boleta de CALF, el proyecto no avanzará ni se podrá tratar en este ciclo legislativo.

La comprobación de los pasos legales, estaba a cargo de la presidencia (Claudia Argumero, MPN) con la asistencia de la secretaría legislativa.