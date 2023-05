El debate por el aumento del boleto en Bariloche genera rechazo y crítica de los usuarios

La audiencia pública obligatoria por la tarifa del transporte urbano que el municipio de Bariloche convocó para el próximo lunes incumplió obligaciones relacionadas con el plazo mínimo de inscripción y la entrega de documentación técnica que justifique el incremento pedido por la empresa Mi Bus, según denunció la Multisectorial del Transporte.

La intención de los usuarios y vecinos agrupados en ese colectivo es presentarse en la audiencia para plantear una impugnación y exigir que el Ejecutivo municipal se ajuste a la normativa.

Mi Bus solicitó llevar la tarifa que rige en Bariloche a 162 pesos, lo cual representaría un aumento del 40%. Hoy el boleto cuesta 115 pesos, para los pasajeros que no perciben ningún beneficio. Los estudiantes de establecimientos públicos de todos los niveles, que viajan gratis. También hay descuentos para los jubilados, personas con discapacidad y beneficiarios de planes sociales.

Desde la Multisectorial dijeron que el aumento del boleto sería “un golpe al bolsillo del usuario”, que no se condice con la calidad de “un servicio que garantice el acceso a este derecho esencial”.

Señalaron también que la audiencia “no es más que una falacia”, porque representa “un mecanismo de participación inútil, que pretende legitimar decisiones contrarias a la manifestación unánime de los usuarios y las usuarias”.

Hasta ayer había 11 personas anotadas para intervenir como oradores, casi todos de la Multisectorial. Voceros de ese grupo señalaron que la inscripción recién se abrió el viernes pasado por más que la resolución de convocatoria está fechada 11 días antes. Y el cierre del registro de interesados será mañana a las 13, de modo que solo habrá estado disponible cuatro días hábiles, “cuando la ordenanza de audiencia públicas exige un mínimo de 15 días corridos”, según indicó Victoria Seguel, integrante de la Multisectorial.

Agregó además que “la transparencia no está garantizada” porque el Ejecutivo no previó la transmisión de la audiencia por youtube, como lo suele hacer el Concejo en cada convocatoria similar. El año pasado la falta de “streaming” para seguir la audiencia de manera remota ya fue motivo de controversia.

Seguel afirmó que en las actuales condiciones cualquier aumento es abusivo y si bien no hay precisiones sobre el precio que finalmente quedará homologado “porque el intendente Gennuso dijo que podría ser menos de lo que pide la empresa”, en cualquier caso “sigue siendo alto y nadie da explicaciones” que lo justifiquen.

La referente de los usuarios dijo que “hay unidades viejas y rotas, horarios que no se cumplen, recorridos que no se amplían” y que ese no es el mejor contexto para debatir sobre una suba tarifaria.

El subsecretario de Tránsito y Transporte del municipio, Daniel Pincheira, admitió que son pocos los días de inscripción para la audiencia porque esta semana “hay dos feriados”, pero no le consta que haya un gran interés, porque los 11 interesados se presentaron todos juntos el viernes y “ayer no se anotó nadie”.

Anticipó que la audiencia será presidida por el secretario de Fiscalización Sebastián Rodríguez, en compañía de la secretaria Legal y Técnica Karina Chueri. El año pasado la designación de funcionarios para ese rol también fue motivo de airadas quejas, que obligaron a suspender la audiencia, porque los participantes exigían la presencia de la jefa de Gabinete y presidente de la comisión de seguimiento del Transporte, Marcela Abdala.

Mientras avanza el proceso de revisión de la tarifa, que no cambia desde el pasado 1 de enero, el Concejo Municipal comenzó a debatir ayer un proyecto de ordenanza para establecer una descuento del 35% sobre la tarifa general para los residentes en Bariloche.

Se trata de una propuesta del concejal Pablo Chamatrópulos, que incluye también una bonificación para quienes realicen viajes consecutivos, como rige en Buenos Aires.