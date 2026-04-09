El Deliberante de Neuquén solicitó al Congreso que se elimine el Impuesto a los Combustibles

El Concejo Deliberante de Neuquén aprobó un despacho para solicitar formalmente al Congreso de la Nación la eliminación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). El reclamo se fundamenta en la suspensión de las transferencias nacionales que, por ley, deben destinarse a la ejecución de obras viales, viviendas y al sostenimiento del transporte público de pasajeros.

Según el proyecto impulsado en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, el Estado nacional continúa percibiendo el tributo en los surtidores, aunque el flujo de fondos hacia los municipios se encuentra interrumpido desde el inicio de la actual gestión federal.

El impacto impositivo en el precio de la nafta

El informe técnico presentado por los ediles detalla la composición tributaria nacional en cada carga de combustible:

Impuesto específico (ICL): 16% del valor por litro.

16% del valor por litro. IVA: 21% del valor por litro.

21% del valor por litro. Recaudación total: el Estado nacional percibe 37 de cada 100 pesos abonados por los conductores en las estaciones de servicio.

Al respecto, el concejal oficialista Santiago Galindez señaló:

“La coparticipación que iba directo a las arcas del municipio para sostener la traza vial o el boleto de colectivos no se envió más. Sin embargo, ese impuesto se sigue cobrando cuando uno carga combustibles”.

Cruces por el aval de La Libertad Avanza

La declaración no contó con el acompañamiento del bloque de La Libertad Avanza. Según explicó Galindez, los ediles libertarios argumentaron que las cuentas nacionales no permiten actualmente la supresión de tributos. Ante esto, el oficialismo solicitó a la oposición gestiones ante el Ejecutivo nacional para que lo recaudado se reinvierta en infraestructura local.

Asimismo, se contrastó la situación nacional con la política fiscal de la gestión de Mariano Gaido, destacando que el municipio procedió a la eliminación de 56 tasas municipales con el fin de reducir la presión impositiva sobre los contribuyentes, manteniendo el plan de obra pública con recursos propios.

El documento expresa que la falta de recursos coparticipables obliga a los gobiernos locales a asumir mayores responsabilidades financieras sin contar con un flujo previsible de fondos, afectando a los sectores productivos y a la ciudadanía en general.